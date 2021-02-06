罢捷失败了 罢者威胁卷美国莱猪再袭台湾

台湾无党籍高雄市议员黄捷罢免案今天投票，根据中选会数据，不同意票6万5391票，高于同意的5万5261票，罢免案不通过；最终罢免案投票票数，以选举委员会公告为准。罢捷发起人王明正率所有志工鞠躬感谢，他说“我们失败了，但没有输”，未来会继续让反莱猪锋头席卷全台。

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据中央社今天报道称，台湾黄捷罢免案下午4时结束投票，中选会计票结果显示，投票率为41.54%，在投票的选民当中，同意罢免的比例为45.80%，低于不同意罢免的54.20%。

根据公职人员选举罢免法规定，罢免案需要有效同意票数多于不同意票数，且同意票数达原选举区选举人总数1/4以上为通过，以黄捷罢免案为例，门槛为7万2892人以上。

据该报道，无党籍高雄市议员黄捷的罢免案未通过，黄捷6日落泪感谢凤山支持者，让她还有机会为凤山服务两年，也重申并呼吁拒绝报复性罢免，本土、进步及民主派成员“一位都不会少”。

针对报复性罢免，黄捷重申，希望仇恨氛围不要在台湾蔓延，而是能在此役后止住报复，并希望接下来面临报复罢免的民代，都能有支持民众站出来以行动支持，她尤其点名高市议员高闵琳，“凤山守住了，冈山也要守住”。

她最后表示，25岁参政以来，才经过两年，虽然跌跌撞撞，也有很多不够成熟之处，却突然获得巨大考验，盼经此一役获得的革命情感，能让大家继续团结，本土、进步、民主派成员“一位都不会少”，接下来一起抵御未来挑战，让高雄、台湾愈来愈进步。

据该报道说，无党籍高雄市议员黄捷罢免投票未通过，罢捷发起人王明正率所有志工鞠躬感谢，他说“我们失败了，但没有输”，未来会继续让反莱猪锋头席卷全台。

国民党高雄市党部副主委曹桓荣表示，这次的罢免同意票已经超过黄捷当选议员的得票数，不管今天结果如何，相信都已经展现出民意。据反莱猪联盟医师苏伟硕说，今天让大家见识到国家机器的力量 ，但这场战役并没有结束，8月28日罢捷的人一定要再出来投下反莱猪公投票，让反莱猪的锋头争取胜利。

据自由时报报道称，针对高雄市议员黄捷罢免案投票结果，国民党今晚回应表示尊重高雄凤山选民的选择，但抱怨“最后的对手，是看不见的手”，资源不对称。国民党并强调，虽然未能淘汰不顾人民食安、支持莱猪进口的民意代表，但小市民已经充分表达了不满的意志。

据中央社说，针对高雄市议员黄捷罢免案不通过，民进党今天表示，台湾人民对于国民党发动这种不具正当性的报复式罢免极为反感；人民再一次发出警钟，不认同延续负面仇恨的政治动员。国民党应即刻对接下来的一连串报复罢免，展现清楚态度。

就高雄市第3届第9选区议员黄捷罢免案开票结果未通过，民进党发言人颜若芳晚间表示，罢免投票通常是支持罢免的单方面动员，但从今天罢免投票结果看，反对罢免的票数竟然远胜于支持罢免方、且高达约1万票。据颜若芳指出，这显示台湾人民对于国民党发动这种不具正当性的报复式罢免极为反感，也证明国民党的政治操作，反而激发出选民投票反制。

中央社说，根据中选会表示，依公职人员选举罢免法第92条第2项规定，罢免案否决者，在该被罢免人的任期内，不得再对被罢免人提出罢免案。依公职人员选举罢免法第92条第2项规定，罢免案否决者，在该被罢免人的任期内，不得再对被罢免人提出罢免案。