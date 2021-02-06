罷捷失敗了 罷者威脅卷美國萊豬再襲台灣

台灣無黨籍高雄市議員黃捷罷免案今天投票，根據中選會數據，不同意票6萬5391票，高於同意的5萬5261票，罷免案不通過；最終罷免案投票票數，以選舉委員會公告為準。罷捷發起人王明正率所有志工鞠躬感謝，他說“我們失敗了，但沒有輸”，未來會繼續讓反萊豬鋒頭席捲全台。

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據中央社今天報道稱，台灣黃捷罷免案下午4時結束投票，中選會計票結果顯示，投票率為41.54%，在投票的選民當中，同意罷免的比例為45.80%，低於不同意罷免的54.20%。

根據公職人員選舉罷免法規定，罷免案需要有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上為通過，以黃捷罷免案為例，門檻為7萬2892人以上。

據該報道，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案未通過，黃捷6日落淚感謝鳳山支持者，讓她還有機會為鳳山服務兩年，也重申並呼籲拒絕報復性罷免，本土、進步及民主派成員“一位都不會少”。

針對報復性罷免，黃捷重申，希望仇恨氛圍不要在台灣蔓延，而是能在此役後止住報復，並希望接下來面臨報復罷免的民代，都能有支持民眾站出來以行動支持，她尤其點名高市議員高閔琳，“鳳山守住了，岡山也要守住”。

她最後表示，25歲參政以來，才經過兩年，雖然跌跌撞撞，也有很多不夠成熟之處，卻突然獲得巨大考驗，盼經此一役獲得的革命情感，能讓大家繼續團結，本土、進步、民主派成員“一位都不會少”，接下來一起抵禦未來挑戰，讓高雄、台灣愈來愈進步。

據該報道說，無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票未通過，罷捷發起人王明正率所有志工鞠躬感謝，他說“我們失敗了，但沒有輸”，未來會繼續讓反萊豬鋒頭席捲全台。

國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮表示，這次的罷免同意票已經超過黃捷當選議員的得票數，不管今天結果如何，相信都已經展現出民意。據反萊豬聯盟醫師蘇偉碩說，今天讓大家見識到國家機器的力量 ，但這場戰役並沒有結束，8月28日罷捷的人一定要再出來投下反萊豬公投票，讓反萊豬的鋒頭爭取勝利。

據自由時報報道稱，針對高雄市議員黃捷罷免案投票結果，國民黨今晚回應表示尊重高雄鳳山選民的選擇，但抱怨“最後的對手，是看不見的手”，資源不對稱。國民黨並強調，雖然未能淘汰不顧人民食安、支持萊豬進口的民意代表，但小市民已經充分表達了不滿的意志。

據中央社說，針對高雄市議員黃捷罷免案不通過，民進黨今天表示，台灣人民對於國民黨發動這種不具正當性的報複式罷免極為反感；人民再一次發出警鐘，不認同延續負面仇恨的政治動員。國民黨應即刻對接下來的一連串報復罷免，展現清楚態度。

就高雄市第3屆第9選區議員黃捷罷免案開票結果未通過，民進黨發言人顏若芳晚間表示，罷免投票通常是支持罷免的單方面動員，但從今天罷免投票結果看，反對罷免的票數竟然遠勝於支持罷免方、且高達約1萬票。據顏若芳指出，這顯示台灣人民對於國民黨發動這種不具正當性的報複式罷免極為反感，也證明國民黨的政治操作，反而激發出選民投票反制。

中央社說，根據中選會表示，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人的任期內，不得再對被罷免人提出罷免案。依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人的任期內，不得再對被罷免人提出罷免案。