被指报复罢韩的罢捷投票初报 不同意票暂领先

台湾高雄市议员黄捷罢免案今日举行，已在下午4点结束投票并开始计票，预估最快下午5点就有初步结果。自由时报于16：32分报告说，根据媒体统计票数，目前不同意票3486票暂时领先同意票2170票。高市去年6月才进行市长罢免，今年2月再次举行市议员罢免，首次市议员罢免以及9个月内两次罢免投票，都是台湾地方自治史新纪录。

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据自由时报报道，黄捷罢免案开票中，不同意暂时领先同意逾1000票。高雄市议员黄捷罢免案今日登场，已在下午4点展开计票。这是高雄地方自治史上第一次市议员罢免投票，凤山区具投票权的人数为29万1566人，依选罢法规定，罢免门槛为7万2892人以上，且同意票须超过不同意票。

由于凤山属于市中心，地方人士预估下午4点开票后，最快下午5点就会有初步结果。

该报稍早于16:17时的报道指，初报投票情况指出，罢免黄捷不同意274：同意172。并指最快下午5点有初步“捷”果。

该报道称，稍早立委许智杰服务处开出第一个投开票所票数，凤甲国中201教室，同意票172票、不同意票274票，另传出几处投开票所，不同意罢免票均多于同意罢免票。

罢免案于2020年1月25日由部分韩粉发起连署、欲罢免当时仍属时代力量党员的高市议员黄捷，罢韩过后连署进度才有进展，陆续通过第一、第二阶段，于2020年12月18日罢免案成立，今天投票。

据高市选委会说明，这是高雄地方自治史上第一次市议员罢免投票，凤山区共有291566位选民，其中有效同意票数（赞成罢免）需多于不同意票（不赞成罢免），且同意罢免数须达选举人总数4分之1以上、意即72892票以上，罢免才算过关。

地方人士粗估投票率有机会上看约4成3，因为凤山属于市中心，预估下午4点开票后，最快5点前就会有初步“捷”果。

该报道称，高市去年6月才进行市长罢免，今年2月再次举行市议员罢免，首次市议员罢免以及9个月内两次罢免投票，都是台湾地方自治史新纪录。

据台湾选委会呼吁，2月6日投票日到投票截止前，依法禁止从事支持或反对罢免等拉票行为，并发出6点提醒，勿认跨区宣传不罚、勿以活动夹带罢免、勿上网留言谈罢免、勿在票所四周逗留、勿带手机进入票所、勿撕毁所领罢免票。

选委会同时表示配合防疫，投票人应佩戴口罩、配合量测体温及手部消毒，并保持社交距离排队投票，共同展现应有公民素养，让大家都能平安过好年。

据中央社现场报道称，高雄市凤山区今天举行无党籍市议员黄捷罢免投票，上午8时许就有迫不及待的民众排队等候投票，因于天气晴朗，人潮一波波，根据统计，截至下午2时，投票率约3成3。凤山区一早的气温有摄氏23度，不少民众上午不到8时就到投票所排队等候投票。在凤山高中投票的民众说，利用好天气早点完成投票就能返家大扫除或办年货。

下午2时许，气温升到24度，温暖的冬阳，不少年轻人相偕投票，还有人带着宠物要在投票后顺便遛狗，享受好天气。

据了解，地方评估到下午2时的投票率3成3；一般估计今天的罢捷投票率会逾4成，和罢免前市长韩国瑜及市长补选的投票率相当。

中央社说，罢免黄捷投票在凤山区76个里共228个投票所展开，下午4时投票结束。