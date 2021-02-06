非盟34届峰会开幕 马哈马特赢得连任

非洲联盟（UA）第34届峰会周六开幕，受Covid-19疫情影响，采用虚拟的远程视讯方式召开。马哈马特（Moussa Faki Mahamat）已经连任非盟委员会主席。

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非洲联盟第34届峰会2021年2月6日周六开幕。本届非盟峰会因Covid-19疫情使用虚拟的远程视讯方式。而本周末的议题正是卫生危机的管理。与会的55国元首将讨论当前疫情的经济后果和未来的疫苗战略。本台RFI法文网周六刊出记者Noé Hochet-Bodin发自埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的一个长篇报导，在此予以着重介绍。

本台法语记者注意到，作为一种象征，第34届非盟峰会由现任轮值主席ˎ 南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）主持开幕。而极具象征性的是，南非当前正是非洲大陆上遭Covid-19病毒肆虐最严重的国家。本周末的议题都围绕着疫苗展开，拉马福萨把富裕国家当前的疫苗战略定性为“民族主义”。

非盟的大部分成员国目前仍在等待首批疫苗的抵达，这些疫苗来自世界卫生组织（OMS）牵头建立的Covax公平获得疫苗机制。非盟下届轮值主席ˎ 刚果（金）总统齐塞克迪（Félix Tshisekedi）也预计发言，其短期目标之一就是加快部署非洲大陆的集体疫苗接种行动。

Image d'archive RFI : Le siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, le 5 février 2020 © Paulina Zidi/RFI 法广

在当前疫情大流行的背景下，非盟第34届峰会的议题广泛的令人惊讶。从疫情到造成非洲大陆动荡的安全问题，以及文化和遗产，还有非盟的内部选举机制。非盟委员会现任主席ˎ 乍得前总理马哈马特（Moussa Faki Mahamat）寻求连任，而他是唯一的候选人。不过，非盟内部有成员国对远程投票方式提出质疑，乌干达总统曾于1月25日致函非盟，建议延后一年投票。不过，这一延后投票的提议已在上周末的讨论中被否决。

马哈马特连任非盟委员会主席

来自非盟峰会会场的最新消息说，当地时间周六，寻求连任的非盟委员会主席马哈马特已经赢得四年一次的换届选举。

新当选的非盟委员会副主席是来自卢旺达的南萨巴干瓦女士（Monique Nsanza-baganwa），她是卢旺达央行副行长。