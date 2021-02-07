叙利亚充公拍卖出逃境外异议者地产

拿土地作为报复工具。在叙利亚，政府充公和拍卖逃亡国外异议人士家庭的土地。失去了土地，他们的返回如今似乎如同空中楼阁。

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本台RFI法文网周日（2021年2月7日）刊出记者Oriane 的长篇采访报导，介绍叙利亚阿勒颇（Alep）ˎ 伊德利卜（Idlib）和哈马（Hama）等地区的许多民众，随着政府军的推进，而放弃家园出走。政府如今充公拍卖那些流亡境外异议人士家庭的土地。在此予以着重介绍。

受访者Ali是一名维权律师。他已在土耳其避难三年之久。他的家人返回了叙利亚，但随着忠于阿萨德的军队抵达阿勒颇，只好向北逃亡，农地则托付给了乡邻。

有一天，Ali得到消息。一名与村附近依然有联系的友人告知，当局决定公开拍卖他们和所有其它流亡者家庭经营的土地。他无能为力。局势总所周知，无人敢持异议。

如同律师Ali，许多受害人如今在希腊ˎ 在土耳其和在叙利亚北部避难。无论他们如今身在何处，都没有太大希望在某日重见他们祖先的故土。一个叙利亚非政府组织尝试揭露这种情形。为此而战的叙利亚法官Anwar Mejni在采访中表示，拍卖始于夏季，那是土地上进入收成季节的开心果和橄榄。如今这种拍卖已进入另一层次：充公土地，把经营场所和收成都拿去拍卖。受此影响的区域极其广阔。这只是当局为了不同目的所采取的一系列措施的冰山一角：首先是惩罚他们眼中的异议者，同时奖赏他们的忠实者。因为，公开拍卖只对当局选择的人开放。远期目标是要重新部署经济和人口，以控制上述地区。最终则将改变人口结构。

Image d'archive RFI : Dans la banlieue nord de Tripoli, à Minieh, un camp a été incendié le 27 décembre. Un acte criminel dont les flammes ont entièrement rasé ce campement de fortune où vivaient 75 familles. © AFP - IBRAHIM CHALHOUB 法新社

法官Anwar Mejni认为，解决办法只能来自国际压力。在当前局势下，需求叙利亚政府机构于事无补。唯一的办法是求助于国际社会和联合国特使。要把解决拍卖问题纳入和平进程。建立司法过渡机制，保护重返家园者的权益，提供补偿。

尽管不愿失去希望，这名受访者没有隐藏失望之情：面对叙利亚最近几年侵犯人权层出不穷，国际社会似乎鸦雀无声。