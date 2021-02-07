拜登寻地气亲民 与加州失业妇女通电话

美国总统拜登星期六从白宫椭圆形办公室打长途电话给居住在加州罗斯维尔（Roseville）一位名叫米雪儿（Michele）的母亲。她因疫情引发经济危机，去年7月遭任职的新创服饰公司解雇。据白宫发言人莎琪（Jen Psaki）日前表示：「白宫将展开新努力，总统拜登将定期与美国人民直接沟通。」根据消息，拜登回应这名加州失业女性写给总统的申诉信件。

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直接和美国人民对话，拜登与加州失业妇女通电话。 据法新社报道说，美国总统拜登展开一系列直接与寻常美国人对话行动，试图藉此展现直接与美国人民对话的亲民作风。白宫发言人莎琪（Jen Psaki）5日曾表示：「白宫将展开新努力，总统拜登将定期与美国人民直接沟通。」

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情未平息，拜登从白宫椭圆形办公室打长途电话给居住在加州罗斯维尔（Roseville）一位名叫米雪儿（Michele）的母亲。她因疫情引发经济危机，去年7月遭任职的新创服饰公司解雇。47岁的米雪儿其后写信给拜登，告诉拜登她身陷困境，且找新工作很不容易。

拜登打长途电话给因疫情失业的这名加州妇女。于白宫张贴在网站的2分半影片中，78岁的拜登表示：「就像我老爸经常告诉我的，工作不只是一张支票而已，它攸关你的尊严，攸关你的敬重，攸关你在社区的地位。」

法新社说，拜登也藉此机会宣扬他所提出的1.9兆美元纾困方案，以及承诺推动大规模疫苗接种计划。

拜登期盼藉由新系列对话，展现他的同理心以及与前任总统特朗普迥异，批评者指控特朗普漠不关心受疫情和经济危机打击的数以百万计美国人的命运。

据该报道，莎琪昨天在预播那段影片时表示，「美国有一项历史悠久传统，以这种方式直接聆听总统怎么说。」她指的是美国前总统小罗斯福（Franklin D. Roosevelt）于1930年代的广播演说「炉边谈话」（Fireside Chats ）以及前总统里根（Ronald Reagan）创设的每周广播演说。