冷战英雄里根时期美国务卿舒尔茨逝世，享年100岁

美国斯坦福大学胡佛研究所2月7日发表声明说，美国前国务卿乔治·舒尔茨（George P. Shultz）6日在他位于加利福尼亚州斯坦福大学的家中去世，享年100岁。

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胡佛研究所的声明说，“作为我国历史上最有影响力的国务卿之一，舒尔茨与里根总统一道，利用外交工具结束了冷战，在改变历史方向方面发挥了关键作用。他知道一个人说话的价值，‘信任是王国的硬币’，并毫不动摇地坚持一套原则。这一点，再加上敏锐的智慧，使他不仅能够想象出被认为是不可能的事情，而且还能将其变为现实，永远改变人类事件的进程。”

声明称，“舒尔茨是胡佛研究所托马斯·W（Thomas W.）和苏珊·B·福特（ Susan B. Ford ）杰出会士，也是斯坦福大学商学院的名誉教授。他在政界、学术界和商界都有杰出的成就。他是仅有的两位担任过四个不同联邦内阁职务的美国人之一--国务院、财政部、劳工部和管理与预算办公室。他曾在这个国家的三所著名大学任教，并在一家大型工程和建筑公司担任了八年的总裁。”

胡佛研究所所长、美国前国务卿赖斯（Condoleezza Rice）在声明中写道，“我们的同事是一位伟大的美国政治家，也是一位真正意义上的爱国者，无论从哪个角度讲都是如此。他将作为一个让世界变得更美好的人而被历史铭记。”

声明指，舒尔茨在胡佛研究所的同事们称他为 “伟大的召集人”，“因为他会把最伟大的头脑聚集在一起，解决最困难和最令人烦恼的问题。他从不回避试图找到解决挑战的办法，无论这些挑战是在全球舞台上还是在大街上。很多人都不知道舒尔茨更安静的贡献，也不知道他对当地社区，尤其是对中小学学校有多么深切的关心。他和他的妻子夏洛特，作为湾区、旧金山和斯坦福社区的领导人，孜孜不倦地工作，关注差距问题，特别是中小学教育。实现美国的平等承诺是他的动力，他坚信，只有在国内做出成绩，美国才能在国外发挥道德权威的领导作用。”

去年12月13日，舒尔茨在胡佛研究所庆祝了他的百岁生日，来自世界各地的杰出嘉宾齐聚一堂，庆祝他的独特遗产和持久影响。在百岁生日之前，舒尔茨为《华盛顿邮报》写了一篇评论文章，题目是：我100年来对信任学到的10件最重要的事情。他写道，“12月13日标志着我的100岁生日。在这段时间里，我学到了很多东西，但回过头来看，我印象深刻的是，有一门课我很早就学到了，然后又一次次重新学习。信任是世界的硬币。当信任在房间里的时候，无论那是什么房间--家庭房间、学校房间、更衣室、办公室房间、政府房间或军事房间--都会发生好事。当信任不在房间里时，好事情就不会发生。其他的一切都是细节。”

对于舒尔茨去世的消息，美国总统拜登通过声明表示，“很少有人能像乔治·舒尔茨那样，对20世纪美国外交和美国影响力的发展轨迹有如此大的影响。他是一位有荣誉感和思想的绅士，致力于公共服务和尊重的辩论，甚至到了他在世的第100年。这也是为什么两党多任总统都寻求他的建议。我感到遗憾的是，作为总统，我将无法像我的许多前任那样，从他的智慧中获益。”

拜登说，“他是一个具有惊人勇气的人。无论是在第二次世界大战中穿上美国海军陆战队的制服捍卫自由事业，还是在他不同意某项政策时直接向美国总统发声，乔治·舒尔茨都知道何时该站出来战斗。对于他在整个职业生涯中帮助塑造思想的年轻男女来说，没有比乔治·舒尔茨更好的正直和服务生活的榜样了。”

现任国务卿布林肯也发表声明指，“舒尔茨帮助实现了这个时代最伟大的地缘政治壮举：和平结束了冷战。他与苏联谈判达成了具有里程碑意义的军备控制协议，并在卸任后继续为建立一个无核武器的世界而奋斗。他还敦促对气候危机采取认真行动，而当时采取这一立场的领导人太少。他是一个有远见的人。”他说，“乔治·舒尔茨是国务院历史上的一位高大人物。我们现在所做的工作是由他的遗产所决定的。我们今天对舒尔茨国务卿的家人和所有爱他的人表示哀悼。我们将深切怀念他。”

小布什前总统通过声明说，“随着乔治·舒尔茨的去世，美国失去了一位最优秀的政治家。他是一个具有深厚智慧、才华和爱国主义的人。他承担了广泛的重要工作，并且都做得很好。乔治·舒尔茨是一位伟大的公仆，美国因为他的服务而变得更加美好。劳拉和我向夏洛特、他的五个孩子以及许多孙子和曾孙女表示慰问。”前国务卿蓬佩奥亦通过推特表示，“向乔治·舒尔茨国务卿的家人表示衷心的哀悼。他是一个真正的海军陆战队员的面容，决心和力量。一个美国的爱国者永远。他对我的建议是慷慨和明智的，他对自由的热爱总是显而易见的。干得好，先生，愿主永远与您同在。”

舒尔茨1920年12月出生于美国纽约市，曾就读于普林斯顿大学并在麻省理工学院获得博士学位，第二次世界大战期间曾在美国海军陆战队中服役。舒尔茨生前在胡佛研究所担任杰出会士多年。他直至近年仍关心外交事务，去年8月曾向《华尔街日报》投书“中国有自己的烦恼”的文章，批评中国当局摧毁香港自治，将使中方领导人今后难再与外国达成任何协议。