冷戰英雄里根時期美國務卿舒爾茨逝世，享年100歲

美國斯坦福大學胡佛研究所2月7日發表聲明說，美國前國務卿喬治·舒爾茨（George P. Shultz）6日在他位於加利福尼亞州斯坦福大學的家中去世，享年100歲。

廣告 繼續瀏覽後續

胡佛研究所的聲明說，“作為我國歷史上最有影響力的國務卿之一，舒爾茨與里根總統一道，利用外交工具結束了冷戰，在改變歷史方向方面發揮了關鍵作用。他知道一個人說話的價值，‘信任是王國的硬幣’，並毫不動搖地堅持一套原則。這一點，再加上敏銳的智慧，使他不僅能夠想象出被認為是不可能的事情，而且還能將其變為現實，永遠改變人類事件的進程。”

聲明稱，“舒爾茨是胡佛研究所託馬斯·W（Thomas W.）和蘇珊·B·福特（ Susan B. Ford ）傑出會士，也是斯坦福大學商學院的名譽教授。他在政界、學術界和商界都有傑出的成就。他是僅有的兩位擔任過四個不同聯邦內閣職務的美國人之一--國務院、財政部、勞工部和管理與預算辦公室。他曾在這個國家的三所著名大學任教，並在一家大型工程和建築公司擔任了八年的總裁。”

胡佛研究所所長、美國前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）在聲明中寫道，“我們的同事是一位偉大的美國政治家，也是一位真正意義上的愛國者，無論從哪個角度講都是如此。他將作為一個讓世界變得更美好的人而被歷史銘記。”

聲明指，舒爾茨在胡佛研究所的同事們稱他為 “偉大的召集人”，“因為他會把最偉大的頭腦聚集在一起，解決最困難和最令人煩惱的問題。他從不迴避試圖找到解決挑戰的辦法，無論這些挑戰是在全球舞台上還是在大街上。很多人都不知道舒爾茨更安靜的貢獻，也不知道他對當地社區，尤其是對中小學學校有多麼深切的關心。他和他的妻子夏洛特，作為灣區、舊金山和斯坦福社區的領導人，孜孜不倦地工作，關注差距問題，特別是中小學教育。實現美國的平等承諾是他的動力，他堅信，只有在國內做出成績，美國才能在國外發揮道德權威的領導作用。”

去年12月13日，舒爾茨在胡佛研究所慶祝了他的百歲生日，來自世界各地的傑出嘉賓齊聚一堂，慶祝他的獨特遺產和持久影響。在百歲生日之前，舒爾茨為《華盛頓郵報》寫了一篇評論文章，題目是：我100年來對信任學到的10件最重要的事情。他寫道，“12月13日標誌着我的100歲生日。在這段時間裡，我學到了很多東西，但回過頭來看，我印象深刻的是，有一門課我很早就學到了，然後又一次次重新學習。信任是世界的硬幣。當信任在房間里的時候，無論那是什麼房間--家庭房間、學校房間、更衣室、辦公室房間、政府房間或軍事房間--都會發生好事。當信任不在房間里時，好事情就不會發生。其他的一切都是細節。”

對於舒爾茨去世的消息，美國總統拜登通過聲明表示，“很少有人能像喬治·舒爾茨那樣，對20世紀美國外交和美國影響力的發展軌跡有如此大的影響。他是一位有榮譽感和思想的紳士，致力於公共服務和尊重的辯論，甚至到了他在世的第100年。這也是為什麼兩黨多任總統都尋求他的建議。我感到遺憾的是，作為總統，我將無法像我的許多前任那樣，從他的智慧中獲益。”

拜登說，“他是一個具有驚人勇氣的人。無論是在第二次世界大戰中穿上美國海軍陸戰隊的制服捍衛自由事業，還是在他不同意某項政策時直接向美國總統發聲，喬治·舒爾茨都知道何時該站出來戰鬥。對於他在整個職業生涯中幫助塑造思想的年輕男女來說，沒有比喬治·舒爾茨更好的正直和服務生活的榜樣了。”

現任國務卿布林肯也發表聲明指，“舒爾茨幫助實現了這個時代最偉大的地緣政治壯舉：和平結束了冷戰。他與蘇聯談判達成了具有里程碑意義的軍備控制協議，並在卸任後繼續為建立一個無核武器的世界而奮鬥。他還敦促對氣候危機採取認真行動，而當時採取這一立場的領導人太少。他是一個有遠見的人。”他說，“喬治·舒爾茨是國務院歷史上的一位高大人物。我們現在所做的工作是由他的遺產所決定的。我們今天對舒爾茨國務卿的家人和所有愛他的人表示哀悼。我們將深切懷念他。”

小布什前總統通過聲明說，“隨着喬治·舒爾茨的去世，美國失去了一位最優秀的政治家。他是一個具有深厚智慧、才華和愛國主義的人。他承擔了廣泛的重要工作，並且都做得很好。喬治·舒爾茨是一位偉大的公僕，美國因為他的服務而變得更加美好。勞拉和我向夏洛特、他的五個孩子以及許多孫子和曾孫女表示慰問。”前國務卿蓬佩奧亦通過推特表示，“向喬治·舒爾茨國務卿的家人表示衷心的哀悼。他是一個真正的海軍陸戰隊員的面容，決心和力量。一個美國的愛國者永遠。他對我的建議是慷慨和明智的，他對自由的熱愛總是顯而易見的。幹得好，先生，願主永遠與您同在。”

舒爾茨1920年12月出生於美國紐約市，曾就讀於普林斯頓大學並在麻省理工學院獲得博士學位，第二次世界大戰期間曾在美國海軍陸戰隊中服役。舒爾茨生前在胡佛研究所擔任傑出會士多年。他直至近年仍關心外交事務，去年8月曾向《華爾街日報》投書“中國有自己的煩惱”的文章，批評中國當局摧毀香港自治，將使中方領導人今後難再與外國達成任何協議。