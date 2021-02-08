弹劾案参院审理在即 特朗普律师批评是“政治戏码”

美国前总统特朗普弹劾案将于本周开始继续审理。美国参议院预计将于2月9日就特朗普第二次弹劾的合法性问题举行4小时辩论。对此，特朗普的律师周一提交了一份简报，称民主党人在总统卸任后试图在弹劾审判中给总统定罪的努力是“政治戏剧”，并强调审判不在参议院的宪法权限之内。

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特朗普律师团队发表的简报说，“众议院议长和她的盟友没有采取行动来治愈国家，或者至少专注于起诉冲进国会大厦的违法者，而是试图冷酷地利用当下的混乱来获取自己的政治利益。” 1月13日，美国国会众议院表决通过弹劾条款，指责特朗普在6日国会大厦遭冲击事件中“煽动叛乱”。特朗普因此成为美国历史上首位在任期内两度遭到弹劾的总统。

该简报还呼应了特朗普团队在最初对弹劾文章的答复中提出的论点，即特朗普称“选举被盗”是在他的第一修正案权利范围内。简报亦提出，特朗普在1月6日国会开会认证总统选举结果前举行的集会上的言论，与民主党人关于他煽动群众冲进国会大厦的说法不符。

简报写道，“特朗普先生讲了大约一小时十五分钟。在所讲的一万多字中，特朗普先生使用'战斗'一词的次数屈指可数，而且每次都是在公共话语中长期被接受的形象意义上，当敦促人们站起来，用他们的声音来表达对他们来说很重要的事情时；这不是也不能被解释为鼓励暴力行为。”

其还表示，“值得注意的是，他的演讲中没有提到或鼓励叛乱、暴动、犯罪行为或任何身体暴力的行为......。特朗普先生从未明确或暗示地提到武器、需要武器或任何类似的东西。相反，他只是呼吁聚集在一起的人们和平地、爱国地使用他们的声音”。

由美国会众议员民主党人拉斯金(Jamie Raskin)领导的众议院弹劾团队预计也将在周一上午提交一份自己的简报。特朗普的团队和旨在确保前总统定罪的民主党人提交的文件将为他们计划在审判听证会上提出的论点提供一个预览。

据悉，参议院尚未正式同意审判的框架。但目前正在流传一份潜在的，将在周二就审判是否合宪进行4个小时的辩论，然后就“合宪性”进行投票。参院弹劾案的合宪性将是一个核心议题，但特朗普的律师在周一的简报中花在这个议题上的时间却掩盖了这一点。在这份长达75页的文件中，关于参议院宪法权力的部分占据了24页。