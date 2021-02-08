报复莫斯科 德瑞波三国各驱逐一名俄罗斯外交官

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)2月5日到访莫斯科之际，俄罗斯当局在当天宣布驱逐了欧盟三个成员国的外交官，称其参加了支持反对派领袖纳瓦尔尼(Alexei Navalny)的抗议活动。对此，涉及被驱逐外交官的德国、瑞迪和波兰外交部8日相继宣布，作为对俄方这一决定的联合反制行动，各自驱逐一名派在本国的俄罗斯外交官。

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在近期发生的纳瓦尔尼中毒和回到俄罗斯后立即被捕，以及德国有关建设北溪2号天然气管道争议时期，博雷利此次对莫斯科的访问着实的受到了普京当局的羞辱。博雷利回到布鲁塞尔后，在博客中回忆自己4日至6日访俄行程时，颇有怨言地披露到，事发当天自己是在社交媒体上得知欧盟外交官遭俄方驱逐消息的。

博雷利称，“令人遗憾的是，当会晤结束时，我们通过社交媒体得知三名欧盟外交官遭驱逐的消息，原因是他们做了不符合外交官身份的事，参加了（支持纳瓦利内）的示威。”他续指，“我要求俄外长拉夫罗夫撤销这一决定，但无济于事。”值得一提的是，在会晤后的新闻发布会上，俄外长拉夫罗夫还当着博雷利的面，指责欧盟是“不可靠的伙伴”，而博雷利当时就站在一旁。

博雷利事后在博文中写道，“我与拉夫罗夫部长的会晤突出表明，欧洲和俄罗斯正在渐行渐远。俄罗斯似乎正在逐步与欧洲脱节。”针对俄方驱逐欧盟三名外交官的决定，波兰外交部周一通过推特表示，“针对俄罗斯外交部无理驱逐波兰外交官的行为，波兰外交部今天决定根据对等原则，并与德国和瑞典协调，将在波兹南俄罗斯总领事馆工作的一名俄外交官视为不受欢迎的人。”

德国外交部亦发表声明称，“根据1961年4月18日《维也纳外交关系公约》第9条，外交部今天宣布俄罗斯驻柏林大使馆的一名雇员为不受欢迎的人。通过这一步骤，联邦政府正在对俄罗斯联邦在2021年2月5日星期五的决定作出反应。俄罗斯有几个欧盟外交官，包括德国驻莫斯科大使馆的一名雇员，被驱逐。这一决定毫无道理可言。有关德国外交官只是履行了《维也纳外交关系公约》规定的任务，即通过合法手段获取有关当地事态发展的信息。”