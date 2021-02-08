拜登政府宣布重返联合国人权理事会

美国国务卿布林肯2月8日宣布，拜登总统已指示国务院立即积极与联合国人权理事会重新接触。

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布林肯通过推特写道，“联合国人权理事会是有缺陷的，需要改革，但离开并不能解决问题。改善人权理事会，使其发挥潜力的最佳途径是通过美国强有力和有原则的领导。在拜登总统的领导下，我们正在重新参与并准备领导。”他说，“如果运作良好，联合国人权理事会就会将目光投向人权记录最差的国家，并能成为那些与不公正和暴政作斗争的国家的灯塔。这就是为什么美国重新回到会议桌前的原因。”

布林肯称，“当我们与我们的盟友和朋友密切合作时，我们能够在联合国人权理事会上要求人权记录最差的国家承担责任。美国的领导力很重要。”他还在声明中写道，“拜登政府再次承诺美国将奉行以民主、人权和平等为中心的外交政策。有效利用多边工具是这一愿景的重要内容，在这方面，总统已指示国务院立即与联合国人权理事会重新积极接触。”

布林肯称，“我们认识到，人权理事会是一个有缺陷的机构，需要对其议程、成员和重点进行改革，包括对以色列不相称的关注。然而，我们在2018年6月的退出对鼓励有意义的变革毫无作用，反而造成了美国领导力的真空，而具有独裁议程的国家则利用了这一点。”

布林肯提出，“当人权理事会运作良好时，它能聚焦人权记录最差的国家，并能成为那些与不公正和暴政作斗争的人的重要论坛。理事会可以帮助促进全球各地的基本自由，包括言论、结社和集会自由、宗教或信仰自由以及妇女、女童、男女同性恋、双性恋、变性者和两性人以及其他边缘化社区的基本权利。为了解决安理会的不足之处，并确保它履行其任务，美国必须利用我们外交领导力的全部力量参与其中。”

布林肯称，“就近期而言，美国将以观察员身份参与安理会的工作，并将有机会以观察员身份在安理会发言，参加谈判，并与其他国家合作提出决议。我们认为，改进安理会的最佳途径是以有原则的方式与安理会及其成员接触。我们坚信，当美国与我们的盟友和朋友一起建设性地参与安理会的工作时，积极的变化是可以实现的。”

此前，特朗普政府的驻联合国大使妮基·黑利（Nikki Haley）在宣布退出该机构时，曾指责理事会存在政治偏见。黑利称，联合国人权理事会的动机是政治偏见，而不是人权。 她还说，美国改革该组织的努力被俄罗斯、中国、古巴和埃及等既不自由也不想被审视的国家所阻止。