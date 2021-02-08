拜登政府宣布重返聯合國人權理事會

美國國務卿布林肯2月8日宣布，拜登總統已指示國務院立即積極與聯合國人權理事會重新接觸。

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布林肯通過推特寫道，“聯合國人權理事會是有缺陷的，需要改革，但離開並不能解決問題。改善人權理事會，使其發揮潛力的最佳途徑是通過美國強有力和有原則的領導。在拜登總統的領導下，我們正在重新參與並準備領導。”他說，“如果運作良好，聯合國人權理事會就會將目光投向人權記錄最差的國家，並能成為那些與不公正和暴政作鬥爭的國家的燈塔。這就是為什麼美國重新回到會議桌前的原因。”

布林肯稱，“當我們與我們的盟友和朋友密切合作時，我們能夠在聯合國人權理事會上要求人權記錄最差的國家承擔責任。美國的領導力很重要。”他還在聲明中寫道，“拜登政府再次承諾美國將奉行以民主、人權和平等為中心的外交政策。有效利用多邊工具是這一願景的重要內容，在這方面，總統已指示國務院立即與聯合國人權理事會重新積極接觸。”

布林肯稱，“我們認識到，人權理事會是一個有缺陷的機構，需要對其議程、成員和重點進行改革，包括對以色列不相稱的關注。然而，我們在2018年6月的退出對鼓勵有意義的變革毫無作用，反而造成了美國領導力的真空，而具有獨裁議程的國家則利用了這一點。”

布林肯提出，“當人權理事會運作良好時，它能聚焦人權記錄最差的國家，並能成為那些與不公正和暴政作鬥爭的人的重要論壇。理事會可以幫助促進全球各地的基本自由，包括言論、結社和集會自由、宗教或信仰自由以及婦女、女童、男女同性戀、雙性戀、變性者和兩性人以及其他邊緣化社區的基本權利。為了解決安理會的不足之處，並確保它履行其任務，美國必須利用我們外交領導力的全部力量參與其中。”

布林肯稱，“就近期而言，美國將以觀察員身份參與安理會的工作，並將有機會以觀察員身份在安理會發言，參加談判，並與其他國家合作提出決議。我們認為，改進安理會的最佳途徑是以有原則的方式與安理會及其成員接觸。我們堅信，當美國與我們的盟友和朋友一起建設性地參與安理會的工作時，積極的變化是可以實現的。”

此前，特朗普政府的駐聯合國大使妮基·黑利（Nikki Haley）在宣布退出該機構時，曾指責理事會存在政治偏見。黑利稱，聯合國人權理事會的動機是政治偏見，而不是人權。 她還說，美國改革該組織的努力被俄羅斯、中國、古巴和埃及等既不自由也不想被審視的國家所阻止。