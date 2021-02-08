拜登称习近平骨子里没民主 与中国“极端竞争”而非冲突

2月7日美国职业橄榄球大联盟（NFL）举行“超级碗”之际，美国哥伦比亚广播公司（CBS）播出了“面向全国”节目，依照惯例对现任美国总统拜登进行专访。拜登在采访中谈到美中关系时指，自从上任以来他还没有和中国领导人习近平通话。他预计，美中两国的关系将采取 “极端竞争”的形式，而不需要发生冲突。

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采访中，CBS记者奥唐纳（Norah O'Donnell）提问称，“中美关系可能是整个世界上最重要的关系之一。为什么没有给习近平打电话？”拜登回答说，“我们还没有机会... ... 彼此交谈。没有理由不给他打电话。我被告知，我和习近平在一起的时间可能比任何一位世界领导人都要多，因为我在担任副总统时，和他有24、25个小时的私人会面。和他一起旅行了17000英里。我很了解他。”

奥唐纳追问道，“（你们之间）有很多事情要谈？”拜登说，“有很多东西可以谈，有很多东西可以谈。而且他很聪明，很强硬。我不是说这是批评，这只是一个现实--他身上没有一根民主的......骨头。问题是我一直对他说，我们不需要有......冲突。但会有极端的竞争。而我不会用他知道的方式去做，那是因为他也在传递信号。我也不会像特朗普那样去做。我们要关注国际道路规则。”

此前，拜登4日在外交政策演讲中称中国是美国“最严峻的竞争者”，表示美国将在人权、知识产权和全球治理方面回应中国咄咄逼人的态势，但愿意在符合美国利益的情况下与北京合作。拜登说，中国是美国最严峻的竞争者，给美国的繁荣、安全和民主价值都带来了直接挑战。他称，“我们将直面中国的经济恶行，反制其咄咄逼人、胁迫性的行为，顶回中国对人权、知识产权和全球治理的攻击”。

拜登说，“但是我们做好了准备，在符合美国利益时与北京共事。”中国驻美国大使崔天凯则于6日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时称，推动中美关系走上稳定、建设性的轨道，美方需要展现诚意和善意。