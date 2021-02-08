拜登稱習近平骨子裡沒民主 與中國“極端競爭”而非衝突

2月7日美國職業橄欖球大聯盟（NFL）舉行“超級碗”之際，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出了“面向全國”節目，依照慣例對現任美國總統拜登進行專訪。拜登在採訪中談到美中關係時指，自從上任以來他還沒有和中國領導人習近平通話。他預計，美中兩國的關係將採取 “極端競爭”的形式，而不需要發生衝突。

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採訪中，CBS記者奧唐納（Norah O'Donnell）提問稱，“中美關係可能是整個世界上最重要的關係之一。為什麼沒有給習近平打電話？”拜登回答說，“我們還沒有機會... ... 彼此交談。沒有理由不給他打電話。我被告知，我和習近平在一起的時間可能比任何一位世界領導人都要多，因為我在擔任副總統時，和他有24、25個小時的私人會面。和他一起旅行了17000英里。我很了解他。”

奧唐納追問道，“（你們之間）有很多事情要談？”拜登說，“有很多東西可以談，有很多東西可以談。而且他很聰明，很強硬。我不是說這是批評，這只是一個現實--他身上沒有一根民主的......骨頭。問題是我一直對他說，我們不需要有......衝突。但會有極端的競爭。而我不會用他知道的方式去做，那是因為他也在傳遞信號。我也不會像特朗普那樣去做。我們要關注國際道路規則。”

此前，拜登4日在外交政策演講中稱中國是美國“最嚴峻的競爭者”，表示美國將在人權、知識產權和全球治理方面回應中國咄咄逼人的態勢，但願意在符合美國利益的情況下與北京合作。拜登說，中國是美國最嚴峻的競爭者，給美國的繁榮、安全和民主價值都帶來了直接挑戰。他稱，“我們將直面中國的經濟惡行，反制其咄咄逼人、脅迫性的行為，頂回中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊”。

拜登說，“但是我們做好了準備，在符合美國利益時與北京共事。”中國駐美國大使崔天凱則於6日在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時稱，推動中美關係走上穩定、建設性的軌道，美方需要展現誠意和善意。