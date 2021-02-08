缅甸大规模示威抗议政变 军方颁布戒严令

几十万缅甸民众2月7日星期日上街示威游行，谴责军方将领再次把国家团团围住的独裁统治。 在一场终结了缅甸2015年开始脆弱的过渡民主的政变的一周后，民众上街表达他们对军队的排斥以及对于昂山素季（Aung San Suu Kyi）的支持；昂山素季是抵抗军人将领的全国代表性人物。 示威民众还申明了对民主的渴望，也就是，希望能够通过投票为国家最高层确定的发展战略做出贡献的民主。

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法国十字架报指出，面对民众，军政府所捍卫的是一种夺权，夺取经济资源的体系。军政府诉诸武力以维护自己的特权，并把2020年11月的立法选举结果销声匿迹，因为选举结果对其非常不利。 法国十字架报抨击，缅甸军政府的决定应受到谴责，是不可原谅的。

缅甸历史上的这些政变夺权事件是在一个有着不同族裔拼凑成的国家里发生的。在这里，是无法实施国家模式的，不然就是要付出极其暴力的代价。

缅甸国防军在与其他种族之间，所展现的就是种族清洗，而2017年罗兴亚人就是这种族清洗的受害者。 受到中国的强烈支持下，缅甸军人似乎正孤注一掷地采取由占人口多数的巴马尔族群来掌权的国家主义，以及由一批原教旨主义佛教徒来统治国家。

与这个相反的，近年来在缅甸，由昂山素季领导的全国民主联盟近几年来推动的是一种过程缓慢的磋商和建立信任；昂山素季在最近一次的选举中获胜。

十字架报结论指出，我们应该希望这个断线的政治程序将迅速重新连接起来。总之，这是欧洲国家应该施加压力的方向。

在2月1日发生军事政变的几天后，军方罢黜了前诺贝尔和平奖获得者昂山素季的职务，军政府于2月8日星期一宣布在缅甸第二大城曼德勒的几个社区戒严令。 军方的声明说明，禁止五人以上的聚集和示威，并规定从当地时间晚上8点至凌晨4点实行宵禁。

军方决定实行戒严是由于许多缅甸人日益叛乱，要求立即释放昂山素季。 根据几个不同来源的估计，星期一有数十万人聚集在经济首都仰光。

这些示威者确切目标是什么？仰光独立研究中心的分析师Soe Myint Aung如此提问。 “他们要求恢复在2020年11月立法选举之前的公民政府与军人之间的脆弱平衡吗？或者这次将完全把军队从权力中驱逐出去？”

在11月的立法选举中，全国民主联盟（LND）再度大胜，即使国际观察员没有发现任何重大问题，但军方仍质疑选举不合乎规定。

事实上，缅甸将领担心的是，在全国民主联盟获胜后，他们自己的影响力将会减弱，他们本来可能想把《宪法》朝着非常有利于军方执政的方向修改。而不久前，国际社会还在批评昂山素季对缅甸少数族裔罗兴亚穆斯林遭歼灭危机的态度消极。过去，昂山素季因反对军政府而被软禁了15年，她至今在自己的国家仍然受到人民的热烈拥戴。 她的政党说，这位前领导人被软禁在内比都时“身体健康”。缅甸军人已承诺，在紧急状态结束时将举行自由选举。

英国和欧洲联盟已呼吁人权理事会召开紧急会议讨论缅甸人权紧急会议。