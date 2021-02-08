英媒：近200位英国学者因涉华研究被调查

英国《泰晤士报》2月8日报道称，近200名英国学者因涉嫌无意中帮助中国政府制造涉及军事武器的项目而被调查。

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《泰晤士报》援引一位匿名消息人士的话说，这些学者涉嫌在不知情的情况下，违反了旨在防止英国高度敏感课题的知识产权被交给敌对国家的出口法律。报道称，英国政府正准备向涉嫌向中国转让飞机、导弹设计和网络武器等先进军事技术研究的学者发出执行通知。

如果被发现违反英国《2008年出口管制令》，这些人可能面临最高10年的监禁。英国安全部门担心，这些研究可能有助于中方发展“大规模毁灭性武器”，并被用于镇压持不同政见者和包括维吾尔族在内的少数民族。一位消息人士告诉该报称，“我们可能会在不久之后看到几十名学者上法庭”。其称，“如果有哪怕10%的人成功起诉，我们就会看到大约20名学者因为帮助中国制造超级武器而入狱。”

英国政府发言人向《泰晤士报》强调。“《2008年出口管制令》中规定的军品出口商和从事军事技术转让的企业，需要获得英国政府的出口或转让许可证。”报道称，总部设在伦敦的民间智库Civitas的研究报告指，20所英国大学与29所中国大学和9家与军方有联系的公司有交易，其中包括与中国军火企业的交易。

该研究的主要作者、英国前财政部官员泰尔科特（Radomir Tylecote）对中国组织赞助的研究可能在军事上有“无意中的双重用途”表示担忧。他强调了在北京寻求发展高超音速导弹时研究高超音速技术的潜在问题，以及石墨烯研究，而这种材料开始用于中国装甲直升机。

该报援引泰尔科特的话称，这项工作起到了 “提高中国军方联系的大学和军方或部分军方集团的威望和业务的一般作用”。上周曼彻斯特大学宣布终止与中国电子科技集团CETGC）的合作案，该计划遭疑被用于监控并迫害维吾尔人。