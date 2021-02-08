英媒：近200位英國學者因涉華研究被調查

英國《泰晤士報》2月8日報道稱，近200名英國學者因涉嫌無意中幫助中國政府製造涉及軍事武器的項目而被調查。

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《泰晤士報》援引一位匿名消息人士的話說，這些學者涉嫌在不知情的情況下，違反了旨在防止英國高度敏感課題的知識產權被交給敵對國家的出口法律。報道稱，英國政府正準備向涉嫌向中國轉讓飛機、導彈設計和網絡武器等先進軍事技術研究的學者發出執行通知。

如果被發現違反英國《2008年出口管制令》，這些人可能面臨最高10年的監禁。英國安全部門擔心，這些研究可能有助於中方發展“大規模毀滅性武器”，並被用於鎮壓持不同政見者和包括維吾爾族在內的少數民族。一位消息人士告訴該報稱，“我們可能會在不久之後看到幾十名學者上法庭”。其稱，“如果有哪怕10%的人成功起訴，我們就會看到大約20名學者因為幫助中國製造超級武器而入獄。”

英國政府發言人向《泰晤士報》強調。“《2008年出口管制令》中規定的軍品出口商和從事軍事技術轉讓的企業，需要獲得英國政府的出口或轉讓許可證。”報道稱，總部設在倫敦的民間智庫Civitas的研究報告指，20所英國大學與29所中國大學和9家與軍方有聯繫的公司有交易，其中包括與中國軍火企業的交易。

該研究的主要作者、英國前財政部官員泰爾科特（Radomir Tylecote）對中國組織贊助的研究可能在軍事上有“無意中的雙重用途”表示擔憂。他強調了在北京尋求發展高超音速導彈時研究高超音速技術的潛在問題，以及石墨烯研究，而這種材料開始用於中國裝甲直升機。

該報援引泰爾科特的話稱，這項工作起到了 “提高中國軍方聯繫的大學和軍方或部分軍方集團的威望和業務的一般作用”。上周曼徹斯特大學宣布終止與中國電子科技集團CETGC）的合作案，該計畫遭疑被用於監控並迫害維吾爾人。