CGTN澳籍记者成蕾证实被捕 被指涉泄漏国家机密

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）2月8日证实，中国当局已正式逮捕了在中国国际电视台(CGTN)工作的澳洲籍记者成蕾，她被指涉嫌泄露国家机密。

广告 继续浏览后续

佩恩称，成蕾被指因涉嫌为境外非法提供国家机密，在被拘押六个月后已遭中国当局正式逮捕。佩恩指，成蕾是在2月5日被捕。据悉，成蕾是中国国际电视台(CGTN)主播，经常出席北京的企业聚会及针对澳洲人士的大使馆活动。她在去年8月遭拘押，澳洲政府此前则对成蕾被拘留表示强烈关切。佩恩称，“我们希望中国按照国际准则，实现正义、程序公平和人道待遇等基本标准。”

成蕾现年45岁生于湖南省，儿时与父母移民澳大利亚。中国外交部新闻发言人汪文斌周一在例行记者会上称，中国司法机关依法办案，充分保障成蕾的各项合法权益；希望澳方尊重中国司法主权，停止以任何方式干预中方依法办案。他表示，经了解，中国司法机关经依法审查，认为成蕾涉嫌为境外非法提供国家秘密罪，目前此案正在办理中，“没有更多信息可以提供。”

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，成蕾此前已在北京被关押六个月之久，既没有受到指控，也不能见律师。她一直被关押在一间既不通风也见不到阳光的牢房，并经历多次审讯。近来，成蕾写信与锻炼的自由又受到了更严格的限制。成蕾11岁的女儿和9岁的儿子目前由其在墨尔本的母亲照顾。

成蕾的外甥女温女士表示，“第一次听到她被拘留的通知时，我们都震惊了。”她说，“我们对这个案子一无所知。但我们知道她已经被拘留了五个半月，而且她的状况越来越差。”报道指，2020年初，成蕾两个孩子在北京就读的学校因新冠疫情停课，成蕾随后将他们送到墨尔本暂住。

去年8月13日，一队国安警察来到她位于北京东城区的公寓，将成蕾和她的电子设备一起带走。温女士称，“我想，在9岁和11岁的年龄，这么大的孩子应该稍微能明白一些道理，妈妈为什么不在这里或为什么妈妈不能联系你们”。她说，“我觉得孩子还不能完全明白这个情况，所以这件事对孩子们来说可能非常艰难，他们会想知道到底发生了什么。”

温女士称，“我认为成蕾不会用任何方式故意做出危害(中国)国家安全的事情”。她说，“我们不清楚她是否只是卷入自己都没有意识到的事情当中。”去年12月，彭博社驻北京分社记者、成蕾密友范若伊（Haze Fan）也被中国国安人员带走，有关部门称之为国家安全方面的调查工作。澳大利亚前驻华大使芮捷锐（Geoff Raby）分析指，成蕾一案很可能与澳中之间的紧张关系无关，而是与中国国内政治问题有关。

芮捷锐说，“现实情况是，澳中之间没有官方高层的接触。外交部长和总理无法像正常情况那样替成蕾向中国政府提出高级别的交涉”。佩恩则在公告中强调，“澳大利亚政府高层一直对成女士遭拘留之事表示严重关切，关切的方面包括其福祉以及拘留条件。”她称，“按照我们与中国的双边领事协定，澳大利亚大使馆人员在成女士被拘留以来已探视六次，最近一次是在2021年1月27日。”

温女士代表成蕾的家人表示，希望能有一个速度更快的解决办法。她说，“我的希望是，澳大利亚政府能采取更多行动，保证成蕾能获释，带她回家。”温女士称， “而且，希望中国有关部门能对她目前的困境表现出更多的同情之心。她是一位母亲，有两个非常需要她的孩子。”