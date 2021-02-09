习近平主持中东欧“17+1” 峰会 布林肯强调与中欧四国盟友关系

中国国家主席习近平2月9日主持中国—中东欧国家领导人峰会，并表示，中国和中东欧国家坚持相互尊重，合作不附带政治条件，坚持大小国家一律平等，共商共建共享。同日，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通过推特指出，美国和维谢格拉德集团成员是坚定不移的盟友。该集团由波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四国组成。

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周二举行的“17+1”视频峰会得到了来自波黑、捷克、黑山、波兰、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、克罗地亚、希腊、匈牙利、北马其顿、斯洛伐克、保加利亚、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚等中东欧国家元首、政府首脑和高级官员出席。与其他11国政府首脑出席不同的是，在波罗的海三国中，爱沙尼亚和拉脱维亚派出外长与会，代表立陶宛参会的是该国交通与通讯部长。斯洛维尼亚派出该国经济发展与科技部长参会，罗马尼亚派出经济创业和旅游部长参会，同为巴尔干地区国家的保加利亚与会的是该国副总理兼旅游部长。

习近平在会上发表主旨讲话，并强调，“中国—中东欧国家合作坚持共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取，是多边主义的生动实践，是中欧关系的重要组成部分。中国愿同中东欧国家顺应时代大势，实现更高水平的共同发展和互利共赢，携手推动构建人类命运共同体”。他还就中国—中东欧国家合作发展提出4点建议，包括：直面疫情挑战，坚定共克时艰的合作信心；聚焦互联互通，畅通联动发展的合作动脉；坚持务实导向，扩大互惠互利的合作成果；着眼绿色发展，打造面向未来的合作动能。

其中，习近平提出，中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品等具体措施。峰会发表了《2021年中国—中东欧国家合作北京活动计划》和《中国—中东欧国家领导人峰会成果清单》。

值得一提的是，美国务卿布林肯同日通过推特称，“祝贺维谢格拉德集团30年来的伙伴关系，加强了欧洲中心地带和其他地区的安全。美国和#V4成员是坚定不移的盟友，我期待着与捷克共和国、匈牙利、@V4主席国波兰和斯洛伐克合作。”