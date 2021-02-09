布林肯：特朗普對華採取更強硬的態度是正確的

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)2月8日在接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人沃夫·布里澤（Wolf Blitzer）採訪時，當談到對華政策問題時表示，特朗普總統對中國採取更強硬的態度是正確的。他補充說，特朗普的做法，我判斷是全面錯誤的，但基本原則是正確的。

廣告 繼續瀏覽後續

布林肯當天在出席《沃夫·布里澤戰情室》節目中，主持人布里澤問道，“從你的角度來看，特朗普和拜登的主義在外交政策上最大的區別是什麼？”布林肯回答說，“我認為，當拜登總統審視這個問題時，有兩個基本結論：第一，世界不會自己組織起來。所以，如果我們不在世界中並保持存在，每一天試圖做一些組織活動， 以幫助編寫大概管理國家間的相互關係的規則和塑造規範，那麼要麼別人會取代我們的位置這麼做， 或者也許同樣糟糕的是，沒有人這樣做，然後你就會有混亂出現。無論是哪種方式，對美國都不是好事，所以第一部分是出席。 要有參與感。”

他說，“第二部分是這樣的。我們所面臨的大問題，實際上每天都會影響到美國人民的生活，無論是氣候問題，還是新冠病毒大流行問題，無論是壞武器的擴散問題，沒有一個問題可以由任何一個國家單獨解決，即使是像美國這樣強大的國家。所以合作是有價值的，所以外交也是有價值的。因為我們怎麼才能得到其他國家的合作呢？ 就要從我們的外交開始。”

布里澤問道，“好吧，我們來談談中國。拜登總統說，‘我不會像特朗普那樣做。’ 但是，國務卿先生，特朗普的做法是否在一些方面事實上可以繼續加強；例如，對不公平的貿易行為，對美國技術的網絡盜竊採取更強硬的立場？ 你說呢？”布林肯回答稱，“所以我認為，公平地看待特朗普總統，他對中國採取更強硬的態度是正確的。這是正確的做法。在我的判斷中，他的做法是全面錯誤的，但基本原則是正確的。”

布林肯說，“但這對我們有什麼要求呢？ 我們要以實力的姿態與中國交往。不管是對立面的關係，競爭性的關係，還是合作性的關係，這些都是為了我們共同的利益而存在的，我們必須從實力的立場來處理（對華問題）。”他說，“這意味着擁有強大的聯盟，這是我們優勢的來源，而不應貶低我們的聯盟。這意味着，就像我們之前談到的那樣，再次出現在這個世界上，參與其中。 ”

布林肯說，“因為如果我們不這樣做，當我們後撤時，中國就會填補空隙。這意味着，當我們看到新疆維吾爾人的權利被侵犯或香港的民主被侵犯時，我們要站出來捍衛我們的價值觀，而不是放棄它們。這意味着確保我們在軍事上的姿態能夠阻止侵略，意味着投資於我們自己的人民，使他們能夠有效地競爭。”他說，“如果我們做了這些事情，而且這些事情都在我們的控制範圍之內，我們就可以以強勢的姿態與中國往來。”

布里澤問，“你說維吾爾人是種族滅絕的受害者。我們都知道，這是一個強有力的詞彙。在拜登總統對中國的整體態度中，侵犯人權的問題會佔多大比重？”布林肯回答說，“總統已經非常明確地表示，他想把，並將把人權和民主重新置於我們外交政策的中心。因此，無論是中國還是任何其他國家，在那裡我們有深刻和嚴重的關注，這將被擺在議題的前面和中心，我想你已經看到了這一點發揮出來。”

布里澤追問，“你認為，在接下來的一段時間裡，比方說在未來緊接着的下一個階段，它將如何發揮作用？”布林肯說，“好吧，我們有這些深切的關注，我們會採取行動，但也會與其他國家、盟友和夥伴一起採取行動，他們與我們有同樣的關注，特別是再次關注維吾爾人的人權受到侵犯，但也關注香港的民主受到侵犯。在英國向中國移交權力期間，中國曾就香港及其人民的權利作出承諾。但這些承諾並沒有得到履行。”

另就拜登表達出對俄羅斯強硬的態度，但卻並未給予具體的措施問題，布林肯表示，“我認為，當談到納瓦爾尼先生時，俄羅斯感到被迫，普京先生感到被迫試圖壓制一個聲音的事實，充分說明了這個聲音是多麼重要，它代表了千百萬俄羅斯人，他們希望被傾聽，他們對貪污腐敗感到厭倦。但是，我們正在做的是，首先，與其他國家進行協商和密切合作，這些國家非常關注俄羅斯所發生的事情，不僅僅是納瓦爾尼先生，還有其他站起來行使權利的人。”

布林肯說，“但第二點，沃爾夫，如你所知，似乎很明顯，有人使用化學武器試圖殺害納瓦尼先生。這違反了《化學武器公約》和俄羅斯的其他義務，也違反了國會的明確制裁規定。我們正在審查，我們正在非常仔細地研究，當我們有了結果，我們將採取適當的方式採取行動。” 布里澤問，“從你的角度來看，支持反對派領導人納瓦爾尼的抗議活動，在普京對國家的控制方面，是否意味着普京的脆弱性？”布林肯說，“我認為，正如我所說的，這表明了人們對腐敗猖獗，對主宰政府的獨裁統治的深深不滿。這說明俄羅斯人正在尋找方法，確保他們的聲音被聽到。而目前的制度並不... 它並不完全有利於這一點。”

布林肯說，“這從根本上說是關於俄羅斯，俄羅斯人民，他們的未來。 這與我們無關。而且我認為，俄羅斯政府把發生的事情歸咎於外部--不管是美國、歐洲夥伴和其他國家會犯一個錯誤。這從根本上說是關於俄羅斯，關於俄羅斯的未來，希望是關於一個更加民主的制度。”採訪中，布林肯還就伊朗核協議問題，巴以關係和中東問題及緬甸剛剛發生的軍事政變等拜登政府的外交政策進行了答覆。