王毅强调中欧是“独立自主力量” 博雷利表示“欧美紧密联系”

中国国务委员兼外长王毅2月8日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）举行了视频会议。王毅会上凸出强调，“中国和欧盟是全球两大独立自主力量，中欧关系超越双边范畴，具有全球意义和重要战略影响”。

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据中国外交部就双方谈话发表的新闻稿指，王毅在会上说，“去年底，习近平主席同欧方领导人共同宣布完成中欧投资协定谈判，将中欧关系和务实合作提升至新水平，为世界经济复苏带来重大利好消息”。他表示，“中欧关系发展最重要的经验就是，要坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商。中欧有竞争，但合作远大于竞争，中欧有分歧，但共识远多于分歧”。王毅称，“中欧只要坚持从双方共同利益出发，独立自主作出决策，就能办成大事，中欧投资协定达成就是一个范例。双方应抓住机遇，加强全方位对话合作，坚持真正的多边主义，共同应对全球性挑战，推动中欧全面战略伙伴关系迈上新台阶。”

王毅说，“中欧应加强发展战略对接，用好绿色、数字两个新的高层对话机制，深化绿色伙伴、数字伙伴关系。协同办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、格拉斯哥联合国气候变化大会、马赛世界自然保护大会”。他表示，“双方扩大金融合作，相互支持提升欧元和人民币国际地位；以明年北京冬奥会为契机，在冰雪运动领域加强交流，为中欧合作打造新亮点。中欧要继续在全球抗疫合作中发挥引领作用，加强疫苗合作，向发展中国家提供更多支持”。新闻稿还强调，“王毅阐述了中方在涉疆、涉港、人权等问题上的原则立场和事实真相，强调中方主张国与国之间相互尊重，反对干涉别国内政，反对编造和散布谎言和虚假信息。希望欧方尊重基本事实，采取客观公正立场。”

同样就这一会议，欧盟对外行动署（EEAS）的声明指，·博雷利通过视频会议与王毅举行了会晤。他们讨论了欧盟与中国的关系、抗击COVID-19和国际问题，特别是对缅甸军事政变的反应以及在伊朗问题上继续进行密切国际协调的必要性。声明称，“高级代表和国务委员回顾了欧盟——中国关系的最新发展，对12月30日原则上完成《中欧全面投资协定》谈判表示欢迎。他们还就欧盟——中国2021年双边议程交换了意见。高级代表强调了继续共同努力在双边关系中取得具体成果的重要性，特别是在气候变化和环境方面。高级代表博雷利对2月1日举行的首次环境与气候高级别对话表示欢迎，认为这是朝着确定气候变化和包括生物多样性在内的关键环境问题双边合作的宏伟目标迈出的积极一步。”

欧方的声明称，“高级代表还强调，双方需要讨论存在分歧的问题，以保持坦诚的关系。在这方面，他重申欧盟对香港的民主和基本权利所受到的压力、人权捍卫者的待遇以及少数民族和宗教少数群体（特别是在新疆）的待遇，表示强烈关切。”声明特别谈到，“在中方倡议下，双方还就与美国的关系交换了意见。博雷利高级代表强调了欧盟与美国的紧密联系。他欢迎美国新一届政府承诺与国际伙伴和多边机构合作，并表示坚信欧盟、中国和美国在应对气候变化、COVID-19大流行病和伊朗核问题等全球重大挑战方面有合作空间。”

声明说，“博雷利高级代表重申，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔邀请习近平主席在条件允许的情况下，参加今年晚些时候在布鲁塞尔举行的有欧盟国家元首和政府首脑参加的中欧领导人会晤。国务委员兼外交部长王毅对此作出了积极回应。高级代表还表示，打算尽早在合适的机会访问北京，以面对面的方式举行定期战略对话。”此前，美国国务卿布林肯5日在与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通话时表示，美国将继续捍卫人权和民主价值观，包括在新疆、西藏和香港。美国国务院的声明称，“国务卿重申，美国将与其盟友和伙伴一起努力，捍卫我们共同的价值观和利益，让中国对其威胁印度洋-太平洋地区（包括台湾海峡两岸）稳定的努力以及对基于规则的国际体系的破坏负责。”

分析人士指出，目前还不清楚拜登的团队希望如何与欧盟在对华政策上进行合作，也不清楚欧盟会在多大程度上愿意与华盛顿联手。在拜登宣布胜选后，欧盟委员会在一份跨大西洋议程中阐述了这一点，并指“欧盟和美国在中国日益增长的国际强硬态度所带来的战略挑战上是一致的，即使我们并不总是就应对这一挑战的最佳方式达成一致。新的欧盟-美国对华对话将为推进我们的利益和管理我们的分歧提供一个关键机制。”

王毅向博雷利强调的独立自主信息，也是对近来布鲁塞尔出现的所谓欧盟“战略自主”呼声的回应。作为欧盟向“战略自主”发展的主要支持者之一，法国总统马克龙4日在华盛顿智库大西洋学会（Atlantic Council）周四播出的视频讨论会上说：“合伙对付中国的局面，也是最有可能发生冲突的境况。对我来说，这样做适得其反。”他称，这种应对中国的共同战线有可能迫使北京降低在诸如气候变化问题上的合作意愿，并可能加剧其在亚洲，包括南中国海的侵略行为。

同样针对欧盟“战略自主”话题，欧盟内有声音指，马克龙等支持者提出的“战略自主”看似正确，但现阶段无论是在实力能力方面，还是实际投入方面，甚至是其具体的定义和目标问题上都远远达不到理想或明确。特别是在防务问题上，德国国防部长卡伦鲍尔（A. Kramp-Karrenbauer）去年11月在发表讲话时表示，“未来几十年，如果没有美国和北约的帮助，欧洲将无法保障自身的安全。”

卡伦鲍尔指出，“如果欧洲战略自主的想法培养了一种幻想，即我们可以在没有北约和美国的情况下确保欧洲的安全、稳定和繁荣，那就走得太远了”。她说，欧洲需要几十年的时间来建立其常规和核军事力量，以弥补美国和北约目前对欧洲大陆安全的贡献。

卡伦鲍尔说，“没有美国的核力量和常规力量，德国和欧洲无法保护自己。这是一个简单的事实”。她还重申了柏林在防务方面采取更强硬立场的承诺。她指出，美国提供了北约70%的关键军事能力，如监视、直升机、空中加油和卫星通信。她补充说，美国还占据了北约几乎100%的导弹防御系统和绝大多数的核威慑力量。在欧盟，只有法国拥有核武器。外交政策上，面对中俄等地缘政治大国，欧盟现有的铁板一块的“一致通过”政策制定方式，也使得其经常遭遇政策难产和搁置等无法统一的问题。