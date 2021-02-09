访俄“受辱” 70逾名欧洲议会议员要求博雷利下台

欧盟委员会主席发言人2月8日表示， 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）得到了冯德莱恩（Ursula von der Leyen）主席的“全力支持”。尽管已有至少70多名欧洲议会议员在博雷利上周访问俄罗斯时“受辱”后要求他自动辞职。

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在近期发生的俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼中毒和回国后立即被捕，以及德国建设北溪2号天然气管道引发争议时期，博雷利对莫斯科的访问时机及过程引发了多起争议事件。博雷利在访俄结束回到布鲁塞尔后通过博客颇有怨言地披露到，自己是在社交媒体上才得知期间有3名欧盟外交官遭到俄方驱逐的消息。此外，博雷利在上周五与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergueï Lavrov）举行的联合记者会上，后者当面称欧盟为 “不可靠的伙伴 ”时，博雷利却默默地、半笑着站在一旁。

针对这一系列外交中发生的“丢颜面”事件，迄今已有73名跨党派欧洲议员议员发表联署信，提出他们对博雷利访问莫斯科期间的羞辱性事态发展“感到担忧”。联署信写道，“博雷利主动决定访问莫斯科的错误判断，以及他在访问期间未能站在欧盟利益和价值观的立场上，给欧盟的声誉造成了严重损害。”这些欧洲议会议员们还要求冯德莱恩解除他的职务，并称“我们认为，如果博雷利先生不主动辞职，欧盟委员会主席应该采取行动。”

签名者名单主要包括欧洲人民党和欧洲保守派和改革主义者党的议员，还有一些“革新欧洲”的欧洲议会议员。联署发起人，来自欧洲人民党的泰拉斯（Riho Terras）表示，他计划在周一晚上将这封信寄给冯德莱恩，在此之前可能会有更多的欧洲议会议员签署这封信。据悉，博雷利将于周二下午出现在欧洲议会会议，预计他将被欧洲议会议员追问有关他的莫斯科之行，以及他在与拉夫罗夫举行的饱受批评的新闻发布会上的行为。

对此，欧盟委员会主席首席发言人马默尔（Eric Mamer）在周一的记者会上表示，冯德莱恩“全力支持高级代表的莫斯科之行”，并称此行将在周二的委员团会议上进一步讨论。欧盟外交事务发言人斯塔诺(Peter Stano)还辩护称，“至于拉夫罗夫先生说的话，其实没有什么新意。这是俄罗斯当局一贯的说法。”他称，“高级代表保持沉默，因为他在与拉夫罗夫先生的谈判中很有发言权。”斯塔诺说，他形容这次会谈 “非常漫长......高度紧张。”

斯塔诺谈到，博雷利曾要求去监狱探望纳瓦尔尼，但遭到了拉夫罗夫的拒绝。他说，博雷利代表团的一名高级成员已经会见了纳瓦尔尼的律师。不过，欧洲议会议员的联署信还批评了博雷利访问的其他方面，包括他谴责美国对古巴的禁运，并没有提到 “俄罗斯在乌克兰东部正在进行的战争”，以及称赞俄罗斯的新冠肺炎疫苗，“尽管它还没有得到欧洲药品管理局的批准”。

此外，德国、瑞迪和波兰外交部8日相继宣布，作为对俄方这一决定的联合反制行动，各自驱逐一名派在本国的俄罗斯外交官。