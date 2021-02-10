加安全情报局长：中国对国安与主权构成直接威胁

加拿大安全情报局(CSIS)局长维尼奥特(David Vigneault)2月9日在参加活动时罕见地公开表示，中国试图窃取机密，以及消除对北京政策的批判声音，以此来破坏加拿大。

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维尼奥特周二应邀出席了滑铁卢智库加拿大国际治理创新中心（CIGI）举办的，题为“网络安全、国家安全、经济繁荣和加拿大的未来”的研讨会活动。他在演讲中说，“我们今天的世界有很多不确定因素，很多东西都以如此快的速度发生了变化。毫无疑问，这种情况将持续到可预见的未来。”他称，“新冠病毒大流行造成的多变和迅速变化的环境，为寻求造成伤害或促进自身利益的威胁行为者创造了一个成熟的环境。由于许多加拿大人在家工作，威胁行为者有更多机会进行恶意的在线活动。”

维尼奥特谈到，“随着世界变得越来越小，竞争越来越激烈，各国自然会寻求一切优势，使自己成为全球经济的领导者。由于这种竞争的渴望，敌对的国家行为者试图利用国家权力的所有要素来促进其国家利益。虽然这并不是新的现象，但在疫情全球大流行期间，这种情况加快了发展速度，而且在我们试图从这一破坏国家经济的事件中摆脱出来时，这种情况将继续存在。”他说，“从国家安全的角度来看，国家行为者各种形式的敌对活动的威胁，对加拿大的繁荣和主权构成了重大威胁。”

维尼奥特称，“例如，间谍活动会对我们的研究和开发安全，以及最终对我们公司的成功产生深远影响。通过破坏我们的创新和研究商业化的能力，间谍活动导致工作岗位的丧失和经济增长的减少。”他说，“另一方面，外国干涉试图破坏我们的制度，威胁我们的民主制度和公民。最重要的是，这种活动侵蚀了我们的主权，破坏了我们的社会规范。”他指出，“这种‘一箭双雕 ’的做法共同促成了一个充满其他威胁的复杂环境。”

维尼奥特说，“虽然极端主义暴力仍然是对我们安全的持续威胁，也是加拿大安全情报局的一个重要关注点，但对加拿大国家安全的最大战略威胁来自外国的敌对活动。虽然我们的重点是保护我们的公民，但我们目睹敌对国家利用其国家机器的所有要素，以加拿大为代价来促进其国家利益。”他说，“历史上，间谍的重点是获取加拿大的政治、军事和外交机密。虽然这些秘密仍然很有吸引力，但今天我们的对手更注重的是全国各地的小型初创企业、公司董事会或大学实验室的计算机系统中的知识产权和先进研究。”

维尼奥特说，“例如，2020年，环球电视消息披露，主要服务于中国军方和情报部门的振华数据公司几年来一直在收集240万个人的敏感数据。这些数据中约有20%没有公开，很可能是通过网络间谍活动获取的。”他强调，“加拿大的公司，在我们经济的几乎所有部门，都成为目标。这些公司已经受到人为和网络威胁的影响，并遭受损失。加拿大安全情报局观察到，持续和复杂的国家支持的威胁活动已经有很多年了，我们继续看到这种威胁活动的频率和复杂程度在上升。加拿大安全情报局每天都在积极调查这种活动，从海岸到海岸再到国外。”

维尼奥特称，“我特别要指出，加拿大的生物制药和卫生部门、人工智能、量子计算、海洋技术和航空航天部门面临特别严重的威胁活动。”他说，“我们的对手不按全球公认的规则行事。一些国家没有对加拿大的开放和对公平竞争环境的支持作出回应，而其他国家则在牺牲我们的利益的情况下，积极推进自己的经济、情报和军事国家利益。这不再是传统的私人商业，而是国家资本主义。”他表示，“这是国家资本主义，它造成了一个倾斜的竞争环境，使我们的私营部门始终处于不利地位。”

维尼奥特说，“雇员、前雇员、学生、教授、承包商、商业伙伴或任何了解组织系统内部情况，或能够进入组织系统的个人都可能成为敌对情报部门的目标，有意或无意地窃取敏感信息。内部人员在威胁行为者的指使下，可以入侵系统并造成破坏，或打开后门，允许从街对面或大洋彼岸进入。他们可以直接窃取信息，然后用U盘将其带出门外。”他说，“我们最担心的是俄罗斯和中国等国家政府的行动，这不是什么秘密。但我们也不应该忽视威胁活动的发展，可能来自世界任何地方。”

维尼奥特说，“中国是世界舞台上的一个重要角色，也是加拿大在一些重要领域的合作伙伴。几十年来，加拿大和加拿大人从与中国研究人员、学者、艺术家、商人等的关系中受益匪浅；我们的文化马赛克更加丰富，因为加拿大各地、大城市和小城镇都有华裔加拿大人的身影，遍布这个国家的每个角落。”他强调，“要明确的是，威胁并不是来自中国人民，而是中国政府，它在经济、技术、政治、军事等各方面推行地缘政治优势战略，并利用一切国家权力要素进行直接威胁我国国家安全和主权的活动。我们都必须加强防御。”

随后在谈到外国干预的威胁时，维尼奥特说，“外国干涉在加拿大一直存在，但由于全球化和技术的发展，其规模、速度、范围和影响都在增加。我们越来越多地看到社交媒体被用来传播虚假信息或开展影响活动，旨在混淆或分裂公众舆论，干预健康的公众辩论和政治话语，并最终制造社会紧张局势。”他说，“外国针对政治家、政党和选举程序，以暗中影响加拿大的公共政策和民意，并最终破坏我们的民主和民主程序，是最令人关注的问题。我们的选举制度已被证明是有弹性的，但我们也必须努力保持这种弹性。警惕是最好的防卫。”

维尼奥特称，“一些外国采取敌对行动，经常威胁和恐吓加拿大境内的个人，以灌输恐惧、压制不同意见和向政治对手施压。一个显著的例子是中国政府的全球秘密行动，即 ‘猎狐行动’，该行动声称针对腐败，但据信也被用来针对和压制持不同政见者。”他说，“那些受到威胁的人往往缺乏保护自己的资源，或者不知道他们可以向包括我们在内的加拿大当局报告这些活动。此外，这些活动与外交活动的规范不同，因为它们越过了界限，试图破坏我们的民主进程，或以隐蔽和秘密的方式威胁我们的公民。”

维尼奥特说，“今天，我觉得有必要向你们提供关于威胁环境的最新情况，因为这些变化非常重要。世界已经发生了重大变化，威胁也在迅速发生变化。”他称，“我们需要确保安全情报局继续发展，以便能够应对我们周围复杂得多的环境的挑战。今天的威胁与1984年颁布《安全情报局法》时相比，其表现形式大不相同。”

维尼奥特表示，“一个更适合冷战时代威胁的法案极大地阻碍了我们使用现代工具、评估数据和信息的能力。我们需要能够进行这类数据驱动的调查的法律，这些法律要经过精心构建，以反映我们在民主中共享的价值观，包括保证对隐私的有力保护。”北京方面，中国外交部发言人汪文斌在周三的记者会上回应称，“有关言论毫无事实根据，中方对此坚决反对。”