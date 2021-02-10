白宫向日媒澄清：战略耐心不适用于对华政策

美国白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）今年1月曾在白宫简报会上，提及奥巴马政府时期对朝政策的“战略耐心”方针，并引起讨论。白宫一位发言人2月9日就此向日本《产经新闻》表示，“战略耐心”的政策不适用于对中国。

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报道称，普萨基有关“战略耐心”的言论被认为是一种风险，那就是拜登政府可能会重蹈，奥巴马政府在对华政策中忽视朝鲜发展弹道导弹和核武器进程的失败，称其为“战略耐心”，因此在日本某些地区引起了涟漪。

考虑到奥巴马政府的对朝政策，白宫发言人说，“过去，战略耐心一词用来描述一种特殊的政策方法。” 他说，“我们无意采用战略耐心的（政策）框架来为印度太平洋和中国制定一项全面战略。” 拜登政府正在与地区盟友和伙伴国家协商，审查包括对华政策在内的印太战略。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8日在接受CNN电视专访时指出， “前总统特朗普对中国的强硬路线作为基本原则是正确的。”在具体政策方面，他表示，美国将根据上届政府的反思，通过加强联盟、强调民主和人权价值、建立美国的军事态势来威慑中国的侵略性行为，“以实力地位应对中国”。