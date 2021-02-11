拜登上任后 美国务院官员首次会晤萧美琴

自拜登今年1月20日正式就任美国第46任总统后，美国国务院亚太事务代理助卿金星(Sung Kim) 2月10日与台湾驻美代表萧美琴会晤。这是拜登政府的国务院官员首次与台湾驻美代表会面。

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美国国务院东亚事务局当天通过推特上传了二人会面的照片，并附文称，“很高兴今天见到驻美国台北经济文化代表处(TECRO)代表萧美琴。美国正在深化与台湾的关系，台湾是一个领先的民主和重要的经济与安全伙伴。”

对于这次会面，萧美琴告诉媒体称，这是她第一次与美国新任代理助卿会面，“上周四解除隔离后首次去今天的拍照地点，首次跟代助卿会面。”美国之音问她拍照地点是否不在国务院内，她只答复说，“照片会说话”。另据中央社报道，当被问到周三与金星的会面细节，萧美琴回答说，两人谈论双方关注议题，她也有特别带春联伴手礼致赠对方。

报道提到，台前驻美代表高硕泰去年离任前，就曾在国务院内与时任亚太助卿史达伟（David Stilwell）会面。萧美琴去年7月底到任后，也曾进到国务院大楼与史达伟等官员会晤。过去台湾驻美代表处与美国国务院官员会面场地皆不得在国务院内，前国务卿蓬佩奥今年1月9日在特朗普总统任期结束前宣布，解除美国与台湾关系中的自我限制。

萧美琴稍后通过推特写道，“今天，我与美国亚太事务代理助卿金星和他干练的团队进行了一次很好的会面，我们讨论了许多共同关心的问题，体现了我们强大而广泛的伙伴关系。 我也祝愿团队新春快乐!”。