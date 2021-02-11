拜登上台后首次与习近平通话 官方表述各取所需

美国总统拜登和中国国家主席习近平2月10日华盛顿晚间时间通话会谈。这是自拜登在11月美国总统大选中获胜以来双方首次通话。

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针对两国领导人的通话内容，白宫随后发表的新闻稿写道，“拜登总统今天与中国国家主席习近平通话。总统在农历新年之际向中国人民致以问候和祝福。拜登总统申明，他的优先事项是保护美国人民的安全、繁荣、健康和生活方式，维护自由开放的印太地区。”新闻稿称，“拜登总统强调，他对北京的胁迫性和不公平的经济做法、在香港的镇压、新疆的侵犯人权行为以及在该地区包括对台湾在内的日益强硬的行动表示根本性的关切。两国领导人还就应对新冠疫情，以及全球卫生安全、气候变化和防止武器扩散等共同挑战交换了意见。拜登总统承诺，在符合美国人民和盟友利益的情况下，将进行务实的、以结果为导向的接触。”美方新闻稿中未提及习近平在通话中表达的内容。拜登还于推特写道，“我今天与习主席通话，向中国人民致以农历新年的良好祝愿。我也分享了对北京的经济做法、侵犯人权和胁迫台湾的关切。我告诉他，只要对美国人民有利，我就会与中国合作。”

新华社给出的中方表述则写道，“拜登向中国人民拜年，祝愿中国人民春节快乐、繁荣发展。习近平再次祝贺拜登正式就任美国总统，并祝中美两国人民新春愉快、牛年吉祥。习近平指出，过去半个多世纪，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展。虽然期间也经历了不少曲折和困难，但总体不断向前，而且取得了丰硕成果，造福了两国人民，也促进了世界和平、稳定、繁荣。中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是一场灾难。”

报道称，“习近平强调，当前，中美关系正处于重要关口。推动中美关系健康稳定发展，是两国人民和国际社会的共同期盼。你说过，美国最大的特点是可能性。希望现在这种可能性朝着有利于两国关系改善的方向发展。两国应该共同努力、相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展，给两国人民带来更多实实在在的利益，为抗击新冠肺炎疫情、促进世界经济复苏和维护地区和平稳定作出应有贡献。”

报道称，“习近平强调，中美在一些问题上会有不同看法，关键是要相互尊重、平等相待，以建设性方式妥善管控和处理。两国外交部门可就双边关系中的广泛问题以及重大国际和地区问题深入沟通，两国经济、金融、执法、军队等部门也可以多开展一些接触。中美双方应该重新建立各种对话机制，准确了解彼此的政策意图，避免误解误判。要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意义，共同推动走上合作轨道。台湾、涉港、涉疆等问题是中国内政，事关中国主权和领土完整，美方应该尊重中国的核心利益，慎重行事。”

报道称，“习近平强调，面对当前充满不确定性的国际形势，中美作为联合国安理会常任理事国，承担着特殊国际责任和义务。双方应该顺应世界潮流，共同维护亚太地区和平稳定，为促进世界和平与发展作出历史性贡献。”报道对上述白宫新闻稿透露的拜登表达内容则写道，“拜登表示，中国是具有悠久历史和伟大文明的国家，中国人民是伟大的人民。美中两国应该避免冲突，可以在气候变化等广泛领域开展合作。美方愿同中方本着相互尊重的精神，开展坦诚和建设性对话，增进相互理解，避免误解误判。”北京方面指出，“两国元首都认为，今天的通话将向世界释放积极信号，双方同意就中美关系和共同关心的问题保持密切联系。”