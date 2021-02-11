拜登上台後首次與習近平通話 官方表述各取所需

美國總統拜登和中國國家主席習近平2月10日華盛頓晚間時間通話會談。這是自拜登在11月美國總統大選中獲勝以來雙方首次通話。

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針對兩國領導人的通話內容，白宮隨後發表的新聞稿寫道，“拜登總統今天與中國國家主席習近平通話。總統在農曆新年之際向中國人民致以問候和祝福。拜登總統申明，他的優先事項是保護美國人民的安全、繁榮、健康和生活方式，維護自由開放的印太地區。”新聞稿稱，“拜登總統強調，他對北京的脅迫性和不公平的經濟做法、在香港的鎮壓、新疆的侵犯人權行為以及在該地區包括對台灣在內的日益強硬的行動表示根本性的關切。兩國領導人還就應對新冠疫情，以及全球衛生安全、氣候變化和防止武器擴散等共同挑戰交換了意見。拜登總統承諾，在符合美國人民和盟友利益的情況下，將進行務實的、以結果為導向的接觸。”美方新聞稿中未提及習近平在通話中表達的內容。拜登還於推特寫道，“我今天與習主席通話，向中國人民致以農曆新年的良好祝願。我也分享了對北京的經濟做法、侵犯人權和脅迫台灣的關切。我告訴他，只要對美國人民有利，我就會與中國合作。”

新華社給出的中方表述則寫道，“拜登向中國人民拜年，祝願中國人民春節快樂、繁榮發展。習近平再次祝賀拜登正式就任美國總統，並祝中美兩國人民新春愉快、牛年吉祥。習近平指出，過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展。雖然期間也經歷了不少曲折和困難，但總體不斷向前，而且取得了豐碩成果，造福了兩國人民，也促進了世界和平、穩定、繁榮。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難。”

報道稱，“習近平強調，當前，中美關係正處於重要關口。推動中美關係健康穩定發展，是兩國人民和國際社會的共同期盼。你說過，美國最大的特點是可能性。希望現在這種可能性朝着有利於兩國關係改善的方向發展。兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界經濟復蘇和維護地區和平穩定作出應有貢獻。”

報道稱，“習近平強調，中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。兩國外交部門可就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國際和地區問題深入溝通，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多開展一些接觸。中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。要分清哪些是分歧，要很好管控；哪些有合作意義，共同推動走上合作軌道。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。”

報道稱，“習近平強調，面對當前充滿不確定性的國際形勢，中美作為聯合國安理會常任理事國，承擔著特殊國際責任和義務。雙方應該順應世界潮流，共同維護亞太地區和平穩定，為促進世界和平與發展作出歷史性貢獻。”報道對上述白宮新聞稿透露的拜登表達內容則寫道，“拜登表示，中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家，中國人民是偉大的人民。美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作。美方願同中方本着相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。”北京方面指出，“兩國元首都認為，今天的通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。”