欧洲理事会主席米歇尔呼吁与拜登政府协商对华政策

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）2月10日在参加活动时指出，随着拜登政府的上台，欧盟对其与美国的关系以及从应对气候变化，到抗击新冠疫情和处理对华政策等多个方面加强美欧合作的潜力表示乐观。

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米歇尔周三在布鲁塞尔与华盛顿智库大西洋理事会主席弗雷德里克·肯普（Frederick Kempe）进行了对话，并就多方面问题接受提问。这是大西洋理事会欧洲中心启动仪式的一部分。曾担任过比利时首相的米歇尔表示，“随着拜登新政府的上台，在欧洲有一种希望和期望，即有可能......重建一个非常强大的联盟，我称之为美国和欧洲之间的‘新的创始契约’。”

米歇尔在发言中强调，如果作为盟友和合作伙伴美欧都很强大、很有实力，这对双方的合作是有利的。针对近期在大西洋两岸引发不少关注和争论的欧盟“战略自主”议题，米歇尔尝试用一句话解释称，“战略自主意味着更多的弹性、更少的依赖性和更大的影响力。这应该是我们的共同目标。”他说，“当双方的实力更强、更强大时，对我们的跨大西洋联盟是有好处的。”

米歇尔说，“上届（美国）政府做出的选择给人的印象是，美国对国际模式的参与度较低。”他说，“对欧洲来说，多边主义是我们DNA的一部分。我们认为，对于全球性的挑战，我们需要全球性的解决方案。而如果能够在国际合作的框架下共同努力，对美国、对欧洲、甚至对世界都有好处，因为我们有着相同的价值观。”他谈到，在肆虐欧洲的新冠病毒大流行中，“战略自主”的必要性尤为明显。

米歇尔说，“在危机初期，我们很难能够提供口罩等基本医疗设备。我们太依赖他人了。”他说，“事实上，在未来，我们需要减少依赖性。在安全层面，我认为（欧洲）承担更多责任是非常重要的；例如，增加投资，以便在防务和安全方面制定更共同的方法。许多欧盟成员国作出决定，在北约框架下对我们的共同防御进行更多的投资。”

米歇尔说，他理解为什么大西洋两岸的一些人对“战略自主”以及其对未来的意义感到担忧。他解释说，“但我有一个绝对的个人信念，如果欧洲更强大、更稳健，如果欧洲更有能力提供能力以保障我们的共同安全，这对我们的联盟是好事，在经济和贸易层面也是好事。”米歇尔在发言中建议拜登政府与欧盟一道重塑与亚洲国家的关系，“特别是在经贸层面，因为我们认为存在严重的不平衡，关注公平竞争环境和互惠。”他指出，"我们需要促进我们的共同价值观，捍卫我们的共同利益，我们需要与中国在一些全球挑战上进行接触，比如气候变化或新冠疫情。”他同时强调，“我们和中国的政治或社会模式不同，在人权、法治、民主价值方面，我们不会（选择）轻视。”米歇尔在上个月曾邀请拜登参加欧盟领导人即将举行的峰会。

会上，肯普表示，在大国竞争的时代中，美欧协调找到正确的对华关系是最为重要的极少的事情之一，米歇尔本人也曾说过“欧盟会选择美国而不是中国”。他问道，“当不但在欧盟最近与北京就全面投资协议达成的原则性共识，以及2020年中中国首次超越美国成为欧盟第一大贸易伙伴，相应的战略估算也发生一些变化时，其将如何落实和困难程度的问题上”，米歇尔回答说，“与中国的关系对于欧洲来说是一个重要的问题，我也因此在数月前决定将这一问题放入欧洲理事会的议程当中。因为我的印象是，在欧盟成员国内拥有一个就对华问题的深度对话是非常重要的，以此来明确我们与中方未来的关系。”他接着就欧盟应如何看待对华关系进行了解释，“第一，非常明显和明确的是，我们与中国的政治、经济和社会模式是不同的，我们有两个不同的模式。”

米歇尔补充说，“第二，非常明显的是，我们希望重新平衡与中国的关系，特别是有关贸易层面和经济层面的问题。因为，我们认为（欧中之间）在公平竞争和对等的问题上存在严重的问题。我们认为必须就我们尝试的事情加以明确”。他接着说，“第三，我们认为如果希望在应对一些全球挑战上实现可靠性，我们需要与中国在应对气候变化和新冠疫情的问题上进行互动。这也是每当我们有机会与中国当局进行对话时，我们也在过去几个月中多次与他们通话，我们将气候变化的问题放在对话的桌子上，以在这一重要的议题上取得进展”。他称，这还包括公平竞争的问题，以避免欧盟成为在气候变化措施约束下的受害者。

米歇尔说，去年年底，中方承诺，中国将在2060年前实现碳中和。米歇尔说，“这是朝正确方向迈出的一步，但还不够，我们知道具体落实才是问题关键。”他补充说，“最后，这也是最重要的话题之一，我们不会轻视人权、法治和民主价值”。他强调，“特别是在北京对待穆斯林维吾尔人或香港持续压制言论自由的问题上。”他指出，欧盟认为中方就上述问题并未遵守其自身承诺。米歇尔称，最后希望与过去几年不同，欧盟和拜登政府就对华政策进行深度的辩论，以明确双方在国际问题上共同的目标，包括要求采取更公平，更有可预测性和稳定性；并明确实现这些目标应采取和准备的工具。