美日外长通话 重申钓鱼岛属于《美日安保条约》适用范围

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)2月10日与日本外务大臣茂木敏充再度通话。美国国务院的声明表示，双方在通话中“重申了美日同盟是自由开放印太地区和平、安全和繁荣的基石。”

广告 继续浏览后续

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）通过声明介绍称，“国务卿布林肯今天再次与日本外务大臣茂木敏充通话。在通话中，国务卿和外相讨论了如何加强与盟友和伙伴的合作，以应对缅甸的军事政变。布林肯国务卿和外相重申了美日联盟作为和平、安全和繁荣的基石，对一个自由开放的印太地区至关重要的力量，并欢迎进一步的区域合作，包括通过美日韩三边协调和四国对话机制（Quad）。国务卿和外相还对中国颁布新《海警法》后，中国在尖阁列岛（中方称钓鱼岛）周围的强硬态度增加表示关切。布林肯国务卿重申，尖阁列岛属于《美日安保条约》第五条的范围。”

此前，日本防卫大臣岸信夫9日与美国驻日使馆临时代办约瑟夫·杨（Joseph M. Young）举行电话会谈，就中国《海警法》施行表示“抱有很大关切，决不能接受”。日本首相菅义伟在8日的众院预算委员会上称，“完全无法接受通过运用在东海和南海海域加剧紧张。”岸信夫还强调不是《海警法》的运用，而是对该法施行无法容忍，可谓加强了批评力度。

日本外务省在声明中介绍指，“两位外长结合最近发表的七国集团外长声明，就缅甸局势交换了意见，并对当前局势表示严重关切。特别是，部长们强烈谴责向内比都和平示威者开火的事件，并同意强烈敦促安全当局立即停止针对平民的暴力行动。他们还同意强烈敦促缅甸国家军队释放包括国务资政昂山素季在内的被拘留官员，并尽快恢复民主政治制度。两位外长确认，日本和美国将继续就缅甸局势密切合作。”

日方指出，“他们同意与其他志同道合的国家密切合作，实现 ‘自由开放的印太地区’，并稳步加强日本、美国、澳大利亚和印度之间的伙伴关系。两位外长还就包括中国在内的地区局势交换了意见。关于中国，他们对中国单方面试图改变东海现状，包括《海警法》表示关切，并同意共同努力。两国外长同意继续就本地区和国际社会面临的问题与美国和日本密切合作。”

茂木敏充并在推特上写道，“今天晚上，我分别与印尼外长蕾特诺和美国国务卿布林肯进行了电话交谈。我们就缅甸局势等问题深入交换了意见，共同表示了严重关切，并确认将密切合作，避免针对平民的暴力行为，释放被拘留的官员，尽快恢复民主政治制度。”