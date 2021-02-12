彭博社：中国通过科技供应商收集情报成为全球供应链广泛风险

彭博社披露：北京当局利用科技供应商从事长期情报工作。美国前联邦调查局官员就此表示：这凸显出全球供应链的广泛风险。中国外交部发言人则指：有关指控是对中国的攻击。

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据中央社12日的介绍文章：2010年，美国国防部发现旗下数以千计的电脑伺服器将军方网路资料送到中国，后来发现这是因为执行开机程序的晶片中隐藏恶意程式码。2014年，半导体巨头英特尔（Intel）发现中国骇客集团利用一台伺服器入侵英特尔网路，而这台伺服器从一家提供更新的供应商网站下载到恶意软体。2015年，美国联邦调查局警告多家公司，中国特务在一家製造商的伺服器中隐藏了一个另外载有后们程式码的晶片。而这些事件都牵涉两个共同点：中国和设在加州的美超微公司（Supermicro）。此外，美国情报单位都对此知情，但秘而不宣，试图进行反情报工作，以摸清楚中国的底细。

在彭博社文章中，前FBI资深官员泰布（Jay Tabb）指出，美超微事件凸显了全球供应链的广泛风险。“完美说明了美国企业若选择在中国制造任何产品，容易受到潜在的恶意窜改。对产品制造地点若无法完整地监督，这是最糟情况的例子。” “中国政府这种行径已有很长一段时间，企业必须明白中国还在这么做。硅谷尤其不能佯装这种情况现在没有发生。”

该报导也指出，美超微或它旗下员工都未被指控任何非法的行为，报导中受访的前美国官员强调，美超微本身不是任何反情报调查的目标。

美超微回应彭博询问时表示，美国政府或公司的客户从未就这些所谓的调查和他们联系。彭博汇集一些迥异和不准确的指控，做出了牵强的结论。美国联邦机构，包括报导中在调查的机构，仍继续採购美超微产品。

中国外交部发言人则表示，文中的指控是对中国的攻击，试图“诋毁中国和中国企业”，并指控美国官员捏造事实炒作“中国威胁论”。