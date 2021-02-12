特朗普弹劾案 或周末表决

由民主党主导的美国参众两院第二次弹劾刚刚卸任的前总统特朗普案，今天进入特朗普辩护团在参议院反驳民主党指控的反控程序。美国联邦参议院审理前总统特朗普遭弹劾案，众院控方昨天完成论告，强烈请求参议院定罪特朗普煽动1月6日的国会大厦攻占事件，让弹劾成立并禁止他再次参选公职。据信参议院最快本周末就表决。另有消息说，特朗普威胁建立新政党，而近10名共和党为了反制特朗普，也酝酿成立新共和党。

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据法新社报道说，担任控方的众议院代表在参院审理弹劾案第3天结束论告，预计12日换辩方的特朗普法律团队论告，完成言词辩论程序。控方首席、民主党众议员拉斯金（Jamie Raskin）呼吁参议院，不要纠结于一堆律师提出的奇怪理论，「用常识来理解我们国家甫发生的事就好」。拉斯金说，如果今日不认定这是严重犯罪与不检行为，「就会为美国的总统失职树立起一个恐怖的新标准」。

另一众院控方9人小组成员之一的民主党众议员内古斯（Joe Neguse）则说：「我们谦卑地请求您们就特朗普彻底的犯行定罪，因为若不这样做、假装这一切没发生或者和稀泥，谁说这种事不会重蹈覆辙？」

法新社说，1月6日特朗普于白宫附近举行大型集会，一如去年11 月3日大选落败以来不断坚称自己是输在选举舞弊，特朗普支持者接着群起攻占国会，混乱导致5人死亡，包括一名女子在入侵国会时遭射杀，以及一名员警死于群众之手。控方播放画面显示，当时暴徒到处搜寻反对特朗普者与要员，包括时任副总统、正在主持联席会议认证总统大选的彭斯（Mike Pence），迫使国会进行安全疏散。虽然辩方会强调特朗普没有摆明要支持者遂行暴力，但拉斯金直指特朗普自败选以来即已蓄积支持者的愤怒、鼓动极端主义，甚至更早之前就从旁酝酿。

据法新社说，参议院100席里目前民主党掌握50席，但要让弹劾成立定罪特朗普需2/3的赞成票，意味需有17名共和党参议员倒戈相挺。尽管部分共和党人已表明这回应该要成立，不过特朗普在共和党内地位仍难撼动，使得定罪恐极难实现。