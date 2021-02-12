特朗普彈劾案 或周末表決

由民主黨主導的美國參眾兩院第二次彈劾剛剛卸任的前總統特朗普案，今天進入特朗普辯護團在參議院反駁民主黨指控的反控程序。美國聯邦參議院審理前總統特朗普遭彈劾案，眾院控方昨天完成論告，強烈請求參議院定罪特朗普煽動1月6日的國會大廈攻佔事件，讓彈劾成立並禁止他再次參選公職。據信參議院最快本周末就表決。另有消息說，特朗普威脅建立新政黨，而近10名共和黨為了反制特朗普，也醞釀成立新共和黨。

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據法新社報道說，擔任控方的眾議院代表在參院審理彈劾案第3天結束論告，預計12日換辯方的特朗普法律團隊論告，完成言詞辯論程序。控方首席、民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）呼籲參議院，不要糾結於一堆律師提出的奇怪理論，「用常識來理解我們國家甫發生的事就好」。拉斯金說，如果今日不認定這是嚴重犯罪與不檢行為，「就會為美國的總統失職樹立起一個恐怖的新標準」。

另一眾院控方9人小組成員之一的民主黨眾議員內古斯（Joe Neguse）則說：「我們謙卑地請求您們就特朗普徹底的犯行定罪，因為若不這樣做、假裝這一切沒發生或者和稀泥，誰說這種事不會重蹈覆轍？」

法新社說，1月6日特朗普於白宮附近舉行大型集會，一如去年11 月3日大選落敗以來不斷堅稱自己是輸在選舉舞弊，特朗普支持者接着群起攻佔國會，混亂導致5人死亡，包括一名女子在入侵國會時遭射殺，以及一名員警死於群眾之手。控方播放畫面顯示，當時暴徒到處搜尋反對特朗普者與要員，包括時任副總統、正在主持聯席會議認證總統大選的彭斯（Mike Pence），迫使國會進行安全疏散。雖然辯方會強調特朗普沒有擺明要支持者遂行暴力，但拉斯金直指特朗普自敗選以來即已蓄積支持者的憤怒、鼓動極端主義，甚至更早之前就從旁醞釀。

據法新社說，參議院100席里目前民主黨掌握50席，但要讓彈劾成立定罪特朗普需2/3的贊成票，意味需有17名共和黨參議員倒戈相挺。儘管部分共和黨人已表明這回應該要成立，不過特朗普在共和黨內地位仍難撼動，使得定罪恐極難實現。