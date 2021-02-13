拜登夫妇对华人贺春节 说了啥？

美国总统乔·拜登与第一夫人吉尔·拜登星期五(2月12日)农历新年初一在推特上发表视频，祝贺农历新年快乐，并谴责针对亚太裔美国人的种族主义、骚扰和仇恨罪。前一天，拜登于中国农历新年除夕日与中国国家主席习近平通电话。据拜登的中国农历贺岁讲话说，吉尔和我在这里祝愿每一位庆祝这一佳节的人农历新年快乐。

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据美国之音报道称，美国总统和第一夫人发表视频祝贺农历新年。据拜登夫妇说，这是更新的时刻和庆祝的机会。记住把我们带到这里的往日悲欢，想象摆在我们面前的所有可能。像纸灯笼一样，让我们的希望照亮前行的道路。对太多的美国人来说，我们从来没有像这样更需要一个新的开端。

伴随着这场大流行病的痛苦、生命和生计的损失，我们看到了另一场悲剧：针对亚裔美国人和太平洋岛民的种族主义、骚扰和仇恨罪。这是完全错误的，这是我们国家特性的污点。每一个人，无论他们的种族、背景、宗教或者他们所说的语言，都应得到体面和有尊严的待遇。正因为如此，我签署了一项行政命令，谴责针对亚裔美国人和太平洋岛民的种族主义和仇外情绪，并指示联邦政府在我们所做的一切事务中推动种族公平。我们的多元化一直是我们的优势，我向你们保证，我们的行政当局把这项真理作为指导。

据拜登夫妇称，牛年提醒我们自己的韧性与毅力。我们从亚裔美国人和太平洋岛民社区看到了这点：所有那些冒着自己健康的风险来维持我们安全的一线工作者的勇气、那些拿出自己的时间和才干来帮助有需要的邻居的人们的善良。今后还有艰难的工作要做，但是我们永远比我们面临的挑战要更为强大。我们团结在一起，将让今年更加光明、更加美好。一天更比一天好。

拜登夫妇最后还说，我们将一道走过来。在这个更新的季节，愿我们所有人在彼此之间、我们的家庭和我们的社区找到力量与欢乐。我们一家向你们的家庭发出祝愿，祝你们欢乐、健康和繁荣。农历新年快乐。