美国参议院今续审判特朗普 律师斥泄愤违宪 脸书广询是否永禁特朗普

美国参议院今天继续弹劾刚刚卸任的特朗普程序。如果进程迅速，今天白天参议员可能进入投票程序，以确定前总统特朗普是否符合民主党对特朗普的指控定罪而遭弹劾。不过，在民主党人结束了对特朗普的指控与举证后，由特朗普的律师开始辩护。特朗普自始拒绝出席国会的弹劾会议。特朗普的律师指控对特朗普的弹劾举措是违宪的，根本受到对特朗普的政治仇恨报复心态所驱使。

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据本台消息说，美国参议员定于本周六早上举行会议，继续对特朗普的审判。特朗普被指控煽动叛乱。特朗普的律师星期五开始为特朗普辩护。特朗普的律师完全拒绝了民主党对特朗普为1月6日国会山受到暴力袭击的应负罪责的指控，并谴责弹劾案根本就是违宪，而且是民主党泄愤报复的举动。

根据特朗普的律师指控说， “不幸的是，这次审判受政治仇恨的驱动。很明显，民主党议员讨厌特朗普。但这种政治仇恨在我们的政治机制中没有位置，当然在法律上也没有位置。仇恨是民主党检察官的无能佐证，除了极右翼团体的传闻，或是纯粹的猜测外，没有其他真实证据，这是民主党加罪于特朗普应对暴徒的犯罪行为负责的徒劳尝试。仇恨是危险的事情。在这个程序中，仇恨在这个国会山里不应该存在。 ”

特朗普的律师还指责民主党操纵视频并断章取义删节特朗普的讲话。

特朗普的另一名律师还指控：这项审判远远超出了特朗普本人，其目的是将政治观点定为刑事犯罪。这次审判的目的是强制沉默和禁止大多数人的不同意见的言论。这是关乎到消声支持特朗普的7500万选民，并将政治观点指控是刑事犯罪。这就是本次审判的真正目的。这是摆在我们面前的唯一问题。

据本台派驻当地的报道说，但是特朗普的辩护律师未能回答如下重要问题：美国前总统特朗普什么时候被通知暴徒入侵国会？为了阻止他们，特朗普做了什么没有？

据法新社说，特朗普的律师群周五对这位前美国总统展开辩护，他们告诉联邦参议员，这项弹劾控诉是民主党人公然违宪的报复，必须予以驳回。特朗普辩护律师范德文（Michael van der Veen）在参院弹劾审判辩护一开始时就表示：「摆在参院前的弹劾文是一项不公义且公然违宪的政治报复之举。」据他指出：「这项弹劾案完全背离事实、证据和美国人民的利益。」范德文敦促100位参议员陪审员「及时果断地投票否决它」。

担任控方的众议院代表在参院审理弹劾案第3天结束论告，于12日换辩方的特朗普法律团队论告，完成言词辩论程序。

据控方首席、民主党众议员拉斯金（Jamie Raskin）曾呼吁参议院，不要纠结于一堆律师提出的奇怪理论，「用常识来理解我们国家甫发生的事就好」。拉斯金说，如果今日不认定这是严重犯罪与不检行为，「就会为美国的总统失职树立起一个恐怖的新标准」。

另一众院控方9人小组成员之一的民主党众议员内古斯（Joe Neguse）则说：「我们谦卑地请求您们就特朗普彻底的犯行定罪，因为若不这样做、假装这一切没发生或者和稀泥，谁说这种事不会重蹈覆辙？」

据法新社说，参议院100席里目前民主党掌握50席，但要让弹劾成立定罪特朗普需2/3的赞成票，意味需有17名共和党参议员倒戈相挺。尽管部分共和党人已表明这回应该要成立，不过特朗普在共和党内地位仍难撼动，使得定罪恐极难实现。

法新社另一项报道称，步推特之后，脸书讨论是否永远禁止特朗普发声。脸书公众意见徵询期12日到期，脸书监督委员会说，截至目前有9000多人针对此案提出意见。脸书已徵询独立组织检讨是否将特朗普踢出脸书。多位学者和民权人士称美国前总统特朗普为「明显且立即的危险」因子，呼吁社群媒体脸书（Facebook）永久将他停权。批评者认为，1月6日发生特朗普支持者硬闯国会山庄事件之后，脸书监督委员会应该支持永久禁止特朗普在其平台发言的做法。

据该报道，但最终决定权落将在脸书监督委员会身上。