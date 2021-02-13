美国总统首例 拜登拟出席慕尼黑安全会议并演说

据慕尼黑安全会议主席伊辛格证实，美国总统拜登将参加19日举行的会议，针对大西洋两岸关系发表演说并接受提问。这将是美国现任总统首次与会。欧美关系在美国前总统特朗普任内严重恶化，拜登上任前已表达与欧洲盟邦重修旧好及合作因应中国挑战的意愿，拜登的演说在欧洲政坛因此备受瞩目。

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据中央社报道，美国总统拜登（Joe Biden）将在下周举行的慕尼黑安全会议发表演说，创下美国现任总统出席的首例。此消息获得慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）证实。

每年2月举行的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）是全球最重要的国防和安全会议，拜登过去曾以副总统身份出席，可说是会议的常客。

欧美关系在美国前总统特朗普任内严重恶化，拜登上任前已表达与欧洲盟邦重修旧好及合作因应中国挑战的意愿，拜登的演说在欧洲政坛因此备受瞩目。

据慕尼黑安全会议主席伊辛格伊辛格12日接受巴伐利亚广播公司（BR）访问时说，拜登在慕尼黑安全会议发表针对欧洲的第一场演说，可见他对德国领导角色的高度期待。

据该报道称，慕尼黑安全会议今年由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情改采视讯方式举行，重启大西洋两岸关系是会议焦点，将发表演说的来宾包括联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）、世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）、北大西洋公约组织秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）、德国总理默克尔（Angela Merkel）等人。