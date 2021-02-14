二次弹劾失败 特朗普无罪 拜登怎么回应？

美国刚刚卸任的前总统特朗普周六在参议院的弹劾审判中被判无罪，煽动国会暴乱的罪名不成立。新任总统拜登称此事提醒人们民主是脆弱的，每一个美国人都有责任捍卫真理。拜登还表示，美国史上这个悲伤的篇章提醒着我们民主很脆弱。参议院共和党领袖麦康奈尔投票后称，特朗普要为他的支持者1月6日攻击国会大厦事件负起实际上和道德上的责任。特朗普未来是否仍会受刑事指控，前途未卜。

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据路透社报道说，美国参议院判特朗普无罪，总统拜登回应称“民主是脆弱的”。拜登说，“这是我们历史上悲伤的一章，提醒我们民主是脆弱的，”拜登说道。几个小时前参议院未能形成给特朗普定罪所需的三分之二的多数。最终未达定罪所需的2/3多数门槛。美国总统拜登表示，此事提醒大家「民主很脆弱」，每个美国人都有义务捍卫真相。

拜登在参院未通过弹劾案的数小时后发出声明，表示「我国史上这个悲伤的篇章提醒着我们民主很脆弱。」

法新社引述拜登说：「我们必须持续捍卫民主，必须时时保持警惕。暴力和极端主义在美国没有容身之处。而我们每个美国人、尤其身为领袖，都有义务和责任捍卫真相并战胜谎言。」

拜登还说：「虽然（参院）最终表决结果未定罪，但这项指控的本质没有争议。即使是反对定罪的人，例如参议院少数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell），也认为特朗普『失职不光彩』，应为国会大厦发生暴力事件负起实际上和道德上的责任。」

据法新社说，美国联邦参议院昨天表决未通过前总统特朗普弹劾案。参议院少数党共和党领袖麦康奈尔在投下无罪票后表示，特朗普要为他的支持者1月6日攻击国会大厦事件「负起实际上和道德上的责任」。

不过麦康奈尔也解释说，特朗普已卸任总统成为平民，现在判他行为不当有罪不合宪。

该报道称，参议院本周稍早以56票同意、44票反对，认定弹劾案合宪。弹劾案历经5天审理后，57名参议员今天对特朗普投下有罪票，包括7位共和党籍参议员倒戈；43人投无罪票，最终未达2/3的67票定罪门槛。

麦康奈尔在参议院发表谈话说：「特朗普总统无疑要为引起当天事件负起实际上和道德上的责任。当时闯入这栋大厦的民众相信他们是按照总统的愿望和指示行动。」

该报道说，尽管批评了特朗普一番，麦康奈尔说他仍投无罪票是因为他认为特朗普不再是总统，判他有罪「不合宪」。麦康奈尔暗示特朗普仍可能因为他的行为面临刑事起诉。麦康奈尔说：「特朗普总统现在身为平民，仍可能为他在任内所做的一切负有法律责任。他还没有完全脱身。」