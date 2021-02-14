二次彈劾失敗 特朗普無罪 拜登怎麼回應？

美國剛剛卸任的前總統特朗普周六在參議院的彈劾審判中被判無罪，煽動國會暴亂的罪名不成立。新任總統拜登稱此事提醒人們民主是脆弱的，每一個美國人都有責任捍衛真理。拜登還表示，美國史上這個悲傷的篇章提醒着我們民主很脆弱。參議院共和黨領袖麥康奈爾投票後稱，特朗普要為他的支持者1月6日攻擊國會大廈事件負起實際上和道德上的責任。特朗普未來是否仍會受刑事指控，前途未卜。

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據路透社報道說，美國參議院判特朗普無罪，總統拜登回應稱“民主是脆弱的”。拜登說，“這是我們歷史上悲傷的一章，提醒我們民主是脆弱的，”拜登說道。幾個小時前參議院未能形成給特朗普定罪所需的三分之二的多數。最終未達定罪所需的2/3多數門檻。美國總統拜登表示，此事提醒大家「民主很脆弱」，每個美國人都有義務捍衛真相。

拜登在參院未通過彈劾案的數小時後發出聲明，表示「我國史上這個悲傷的篇章提醒着我們民主很脆弱。」

法新社引述拜登說：「我們必須持續捍衛民主，必須時時保持警惕。暴力和極端主義在美國沒有容身之處。而我們每個美國人、尤其身為領袖，都有義務和責任捍衛真相併戰勝謊言。」

拜登還說：「雖然（參院）最終表決結果未定罪，但這項指控的本質沒有爭議。即使是反對定罪的人，例如參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），也認為特朗普『失職不光彩』，應為國會大廈發生暴力事件負起實際上和道德上的責任。」

據法新社說，美國聯邦參議院昨天表決未通過前總統特朗普彈劾案。參議院少數黨共和黨領袖麥康奈爾在投下無罪票後表示，特朗普要為他的支持者1月6日攻擊國會大廈事件「負起實際上和道德上的責任」。

不過麥康奈爾也解釋說，特朗普已卸任總統成為平民，現在判他行為不當有罪不合憲。

該報道稱，參議院本周稍早以56票同意、44票反對，認定彈劾案合憲。彈劾案歷經5天審理後，57名參議員今天對特朗普投下有罪票，包括7位共和黨籍參議員倒戈；43人投無罪票，最終未達2/3的67票定罪門檻。

麥康奈爾在參議院發表談話說：「特朗普總統無疑要為引起當天事件負起實際上和道德上的責任。當時闖入這棟大廈的民眾相信他們是按照總統的願望和指示行動。」

該報道說，儘管批評了特朗普一番，麥康奈爾說他仍投無罪票是因為他認為特朗普不再是總統，判他有罪「不合憲」。麥康奈爾暗示特朗普仍可能因為他的行為面臨刑事起訴。麥康奈爾說：「特朗普總統現在身為平民，仍可能為他在任內所做的一切負有法律責任。他還沒有完全脫身。」