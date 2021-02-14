传：周日傍晚军方装甲车出现在仰光等大城市

缅甸军方2月1日发动政变夺权后，连续多日来都有大批民众上街示威反政变，军方已经逮捕近400人。中央社报道：缅甸当地传出的画面显示：14日傍晚则有军方装甲车出现在仰光等大城市。美国驻缅甸大使馆发布仰光可能有军事行动的消息，呼吁美国公民就地躲避。

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缅甸军方本月1日发动政变，推翻民选政府，拘捕实质领导人昂山素季，使得缅甸多数地区陷入动荡。缅甸民众发起“公民不服从运动“，抗议军方夺权，各大都会中心与偏远山区都有大批民众响应；医疗卫生工作人员在这场运动中，站在最前线，安全部队正加紧逮捕医师与参与活动者。

缅甸新的军事政权14日对数名提倡全国反政变示威的社运人士发布逮捕令，并警告民众不要窝藏政治活跃分子。当地人权监督团体表示，迄今已近400人被捕。

法新社报导，缅甸警方正在追捕7名声援示威的社运人士，其中有些是知名民主运动者，包括曾领导1988 年反极权示威的敏哥奈（Min Ko Naing）。当时他还是大学生，曾协助领导抗议行动，对抗极权体制，并因此坐牢超过10年。

中央社报道，缅甸当地媒体的现场直播画面显示，14日傍晚左右，装甲车出现在仰光、密芝那、实兑等大城市。这是2月1日军方政变后，缅甸境内首次大规模部署此类车辆。路透社说尚未能联系取得缅甸政府和军方的回应评论。

还有报道说：美国驻缅甸大使馆援引仰光可能会有军事行动的消息，呼吁在缅甸的美国公民“就地躲避”，还警告：凌晨1时至上午9时期间，电信通讯可能会中断。