缅甸局势僵持半月 对立双方均无软化苗头

缅甸军方“政变”逮捕昂山素季和成千上万抗议者反政变示威活动已经进入新的一周，缅甸局势处于僵持，对立双方都没有任何软化立场的苗头。

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对昂山素季的指控据说是因为从她的官邸查到一部进口对讲机。可谓轻的不可思议，但按照缅甸法律，昂山素季只要被判罪，就将失去担任现职的资格。昂山素季的拘留期将于星期一到期。路透社报道说，届时是否会将其释放或继续拘押，尚无法联系到她的律师发表评论。缅甸人权监督团体“政治囚犯援助协会”说，自政变以来，已有近400人被拘留，其中大部分是在夜间在家中被抓捕。

本周五的抗议活动规模比以前几天都大，而且大体上是和平的。但一名缅甸红十字会官员对路透社说，在东南部城市毛淡棉，警方向抗议者发射了橡皮子弹，试图驱散人群，已造成三人受伤。在此前的抗议活动中，警察就曾开枪并使用水炮，一名年轻女子在首都内比都抗议活动中更是被实弹击中了头部。恰巧在同一天，联合国人权理事会召开特别会议讨论缅甸危机。缅甸问题特别报告员托马斯·安德鲁斯（Thomas Andrews）在会上表示：“越来越多的报告和照片证据”表明安全部队违反国际法，对抗议者们使用了实弹。他还说，在过去类似的情况下，安理会曾实施“制裁、武器禁运和旅行禁令”，并呼吁“在国际刑事法院或特设法庭采取司法行动”。“所有这些选择都应该摆在桌面上。”

应英国和欧盟的要求举行的此次会议审议一项决议，要求释放被军方逮捕的领导人昂山素季，并允许联合国观察员访问缅甸。而美国政府在一天前宣布对缅甸实行新的制裁。几天前拜登领导的美国宣布以观察员身份重返联合国人权理事会。美国常驻日内瓦代表团临时代办卡萨伊（Mark Cassayre）说，美国敦促缅甸军方将权力交还给民选政府。他还邀请其他国家加入美国的行列，“推动追究那些对政变负责的人的责任，包括通过有针对性的制裁”。

路透社报道说，与缅甸军方关系密切的中国和俄罗斯从根本上反对举行这次会议。中国常驻联合国日内瓦办事处代表团大使陈旭说，缅甸发生的事情本质上是缅甸的内政。俄罗斯代表加季洛夫（Gennady Gatilov）则表示，需要停止对缅甸局势的煽动炒作。

由于未在联合国谴责缅甸军方发动政变，中国大陆遭到缅甸民众的批评，连日来已有大量缅甸民众聚集在中国大使馆前示威，部分陆资矿场也出现罢工潮，他们要求北京停止支持缅甸军方。当地同时盛传，该国网路遭军方切断以阻止民众将讯息传上网路，是由大陆所提供的网路防火墙技术支援，但此一消息已被中国驻缅甸大使馆否认。

周六，缅甸抗议示威从仰光的商业中心向外蔓延至各主要地点，比如美国使馆、中国使馆等。当局颁布的街道聚集人数不得超过5人禁令无法阻挡抗议者的活动。仰光郊外的抗议活动遭到安全人员的强力驱散。缅甸第二大城市曼德勒的抗议活动也在上周六恢复，律师成为曼德勒周六抗议活动的主力军。周六这天刚好是昂山素季的父亲的生日，参加游行集会的人们举起带有昂山名字和画像的牌子。

这一天，缅甸央行行长杨扬模（Kyaw Kyaw Maung）被撤职，目前状况不明。副行长博博额（Bo Bo Nge）被扣押。曾在缅甸前军政府时期担任央行行长的丹迎据说已经接任行长职务。

许多报道说，缅甸安全人员利用宵禁连续三个晚上进行突击搜查，冲到抓捕目标的家里把人带走。被抓捕的人中有政治领导人、政府官员、公务员、活动人士、学生领袖等。医务人员发起了针对军方的不服从运动，冲在前面，也因此成为当局关注的目标。据美联社报道，仰光民众自动组织起来，阻止安全人员抓人。他们凭借人数众多，多次冲向安全人员，迫使他们放弃抓捕行动。社媒体上发布了不少这类场景的短视频。周六晚，军方要求人们报告家中留宿的造访者，暂停实施一部限制安全部队拘留嫌疑人，或未经法庭批准搜查私人住所的法律。他们还下令逮捕支持大规模抗议的知名人士。

缅甸两大城市仰光和第二大城市曼德勒的居民，在周六到周日的一夜恐惧中组成了巡逻队，他们聚集起来，在街道上巡逻。他们不仅担心遭到逮捕袭击，也担心军政府下令释放数千名囚犯后可能发生的普通犯罪。在其他的居住区，年轻人结伙追逐他们认为可疑的人，同时以敲打锅盆上发出警报。

星期天，成千上万的抗议者又走上缅甸主要城市的街头，进行了连续第九天的反政变示威活动，最主要的要求仍然是释放前领导人昂山素季。身着白色服装的工科学生举着标语牌，游行经过最大城市仰光市中心。成千上万的抗议者，驾驶摩托车或汽车，手举昂山素季头像，穿过首都内比都。

中央社报道：到14日周日傍晚，缅甸当地媒体的现场直播画面显示，有装甲车出现在仰光、密芝那、实兑等大城市。这是2月1日军方政变后，缅甸境内首次大规模部署此类车辆。路透社说尚未能联系取得缅甸政府和军方的回应评论。美国驻缅甸大使馆也发布仰光可能有军事行动的消息，呼吁美国公民就地躲避。

从15日开始，缅甸民众抗议运动进入新的一周。