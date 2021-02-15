世貿組織任命伊維拉為總幹事 非洲女性首當掌門人

尼日利亞人恩戈齊·奧孔喬·伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一今天被任命為世界貿易組織（WTO）的總幹事。

尼日利亞人恩戈齊·奧孔喬·伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一今天被任命為世界貿易組織（WTO）的總幹事。這是這個世界貿易機構第一位女性和來自非洲的人執掌該機構。法新社說，這一任命可以有希望結束該機構多年的僵局。

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據法新社今天自日內瓦報道稱，尼日利亞的恩戈齊·奧孔喬·伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一被任命為首位領導世界貿易組織（WTO）的女性和非洲人。

根據世貿組織的公告說，“WTO成員剛剛同意任命恩戈齊·奧孔喬·伊維拉Ngozi Okonjo-Iweala博士為下一屆WTO總幹事。

據該公告，這一決定是在今天舉行的WTO總理事會特別會議上以協商一致方式作出的。”

世貿組織會議在開幕後約15分鐘就達成協議而做出如上宣布。

而作為剛剛上任的世界貿易組織新的總幹事，尼日利亞人恩戈齊·奧孔喬·伊韋拉今天發出首個文件公告，呼籲重啟世界貿易組織機制與運行，並稱以該組織“強大”共同克服新冠肺炎病毒疫情，以復興全球經濟。

據恩戈齊·奧孔喬·伊維拉說，“強大的WTO對於我們要從Covid-19大流行所造成的災難中全面恢復是至關重要的。她警告世貿組織面臨許多挑戰。但是通過共同努力，我們可以共同使WTO變得更加強大，更加有效，更為貼近現實。