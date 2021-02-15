世贸组织任命伊维拉为总干事 非洲女性首当掌门人

尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔·伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一今天被任命为世界贸易组织（WTO）的总干事。

尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔·伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一今天被任命为世界贸易组织（WTO）的总干事。这是这个世界贸易机构第一位女性和来自非洲的人执掌该机构。法新社说，这一任命可以有希望结束该机构多年的僵局。

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据法新社今天自日内瓦报道称，尼日利亚的恩戈齐·奥孔乔·伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一被任命为首位领导世界贸易组织（WTO）的女性和非洲人。

根据世贸组织的公告说，“WTO成员刚刚同意任命恩戈齐·奥孔乔·伊维拉Ngozi Okonjo-Iweala博士为下一届WTO总干事。

据该公告，这一决定是在今天举行的WTO总理事会特别会议上以协商一致方式作出的。”

世贸组织会议在开幕后约15分钟就达成协议而做出如上宣布。

而作为刚刚上任的世界贸易组织新的总干事，尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔·伊韦拉今天发出首个文件公告，呼吁重启世界贸易组织机制与运行，并称以该组织“强大”共同克服新冠肺炎病毒疫情，以复兴全球经济。

据恩戈齐·奥孔乔·伊维拉说，“强大的WTO对于我们要从Covid-19大流行所造成的灾难中全面恢复是至关重要的。她警告世贸组织面临许多挑战。但是通过共同努力，我们可以共同使WTO变得更加强大，更加有效，更为贴近现实。