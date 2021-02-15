西班牙加泰罗尼亚大选 中央政府驱赶独派出局算盘失败

西班牙加泰罗尼亚地区求独势力强大。图为2019年10月26日在巴塞罗那举行的求独示威集会。

西班牙加泰罗尼亚自治区独派政党在星期天举行的议会选举中扩大多数席次。尽管西班牙总理桑切斯（Pedro Sanchez）所属的社会劳工党（PSOE）得票率最高，但3个独派政党在135席议会中总共赢得74席，多于上届2017年12月选举的70席。加泰罗尼亚左翼共和党（ERC）主要候选人阿拉冈尼斯（Pere Aragones）可望成为加泰罗尼亚下任领导人。

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据法新社报道，西班牙加泰罗尼亚自治区独派政党在星期天议会选举中扩大多数席次。受疫情影响，这次投票率创新低。鉴于西班牙仍在与新冠肺炎第3波疫情搏斗，东北部加泰罗尼亚的选务当局采取严格限制措施，以减少感染风险。选民须戴口罩，并使用投票所提供的消毒液，在雨天里排队时也要保持距离。种种防疫措施似乎因此降低民众投票意愿。

尽管约有550万人符合投票资格，投票率54.4%创下新低纪录，远低于上次选举近80%。

根据选举结果，西班牙加泰罗尼亚独派政党今天在议会选举中扩大多数席次，比3年多前试图脱离西班牙独立失败后的选举多4席。西班牙总理桑切斯所属的社会劳工党（PSOE）得票率最高，但3个独派政党在135席议会中总共赢得74席，多于上届2017年12月选举的70席。

社会劳工党获得33席，多于上次选举的17席，当时席次数排名第4。这是加泰罗尼亚10年来第5次举行议会选举，桑切斯原本希望能终结独派在此区的统治，他派出卫生部长伊亚（Salvador Illa）领导选战，期望伊亚对抗疫情的明确立场有助拉拢选民。

尽管独派政党2017年争取独立失利后，在策略问题上存在严重分歧，这次选举不仅未被民众以选票惩罚，得票率反而首破50%，高于4年前的47.5%。其中较温和的加泰罗尼亚左翼共和党（ERC）拿下33席；走强硬路线的「一起为加泰罗尼亚党」（JxCat）获32席；人民团结候选人党（CUP）9席。

加泰罗尼亚目前是由JxCat和ERC联合执政。JxCat倾向与马德里当局对抗；ERC则愿意对话，还曾助桑切斯的少数政府通过全国性法律。

据法新社说，加泰罗尼亚左翼共和党领袖阿拉冈尼斯可望成为该大区新领导人。据这位38岁法学家在选举结果出炉后说：我们已挡下（西班牙中央）政府将独派赶出体制的行动。