德国呼吁欧美在贸易、中国以及气候议题大胆密切合作

德国希望欧洲和美国通过一项取消工业关税的贸易协议、一项增加对中国施压的世贸组织(WTO)改革以及一个保护气候的联合碳排放交易体系来加强跨大西洋联系。

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据路透社报道称，德国官员指德美应“大胆设想”，在贸易、中国以及气候问题上密切合作。消息说，据德国政府跨大西洋协调专员Peter Beyer在周一发表的一篇采访中对路透社表示，德国政府和拜登领导下的美国新政府应该“大胆设想”，并以共同的价值观为基础，着眼于共同利益，制定雄心勃勃的议程。

据Peter Beyer表示：“在经历了特朗普领导下的艰难岁月后，德国和欧洲现在有了一个历史性的机会，可以为跨大西洋伙伴关系注入新的活力，改善与美国的关系。”Peter Beyer说，“现在是将一揽子贸易和经济政策提案提上议事日程的合适时机。提案必须包括一项全面且雄心勃勃的自由贸易协议，”他指出，“这应该包括共同为WTO改革设计的路线，以及最终让中国遵守国际贸易规则--违反这些规则的行为必须受到制裁。”

路透社说，据德国政府跨大西洋协调专员Peter Beyer表示，作为重建信任的第一步，美国新政府应该撤销特朗普时期单方面针对欧洲输美铝和钢铁征收的惩罚性关税。