拜登将特赦美国境内1100万无证移民

多位知情人士透露，拜登政府与国会民主党议员本周稍后将公布移民改革法案，内容包括让1100万非法进入美国的无证移民有机会入籍、扩大难民安置计划；前总统特朗普提出的“公共负担”(public charge)移民排除规定，即将终结

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国家广播公司(NBC)报导说，名称为《2021年美国公民法案》(U.S. Citizenship Act of 2021)，将反映拜登总统就职首日宣布的移民改革优先要项，草案内容也包括扩大从小来美国的无证移民“梦想生”福利。

报导指出，过去不管共和党或民主党执政期间，推动大规模移民改革时都曾遭逢挫败，拜登白宫团队则透露，他们会让这些改革法案以化整为零的方式推出。

民主党籍国会议员立即着手推动让农场工人、梦想生取得合法身份的提案，接下来再着手范围较大的移民改革法案。相关官员及移民权益倡议人士分析，这波移民改革的中心主旨，将获得进展。

移民权益倡议组织“全国移民法律中心”(National Immigration Law Center)运行主任辛卡皮(Marielena Hincapié)表示，法案当中有某些部份将变成奠定移民改革的基石。

民主党籍联邦参议员梅嫩德斯(Robert Menendez)，将是在参议院领导推动移民改革法案的主帅。

梅嫩德斯发表声明表示，这项移民计划不但可以修正现今破损的移民体制，还能打造一套更加完善的制度，让家庭得以团圆，让无证移民走出阴影，迈向入籍之路，同时也为人权挺身而出，从根本解决人口迁徙问题，并且在边境地区推出智能型安全策略。

另据《华盛顿邮报》报道：总统拜登在上任首日就公布一项移民法案，要为1100万没有合法身份的人提供一个用时8年入籍美国的途径，但这项移民法案遭到共和党人的批评，共和党籍联邦参议员科顿（Tom Cotton）发推文说：“拜登的法案为非法移民提供大赦和公民身份，允许他们超越守法的移民。”