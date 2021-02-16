美国驻伊空军基地遭火箭弹袭击 美军火大

美国驻伊拉克空军基地遭火箭袭击，火箭击中了联军在埃尔比勒国际机场附近的空军基地。两名美国官员表示，这名丧生的承包商不是美国人。联军称，还有其他五名承包商受伤，包括一名美军人士，但没有提供更多细节。伊拉克先前接二连三发生这类攻击，这是西方军队或外交设施近两个月来首度遇袭。美国对此震怒并誓言究责。

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据路透社报道，美国驻伊拉克空军基地遭火箭袭击 造成一名美军受伤。据美国驻伊拉克联军表示，周一火箭弹袭击了由美国牵头驻扎在伊拉克北部的联军，打死一名承包商，一名美国军人受伤。火箭击中了联军在埃尔比勒国际机场附近的空军基地。两名美国官员表示，这名丧生的承包商不是美国人。联军称，还有其他五名承包商受伤，但没有提供更多细节。

一个不知名的组织声称对这次袭击负责，一些伊拉克官员称，该组织与伊朗有联系。

据法新社的消息，伊拉克北部库尔德族自治区一座空军基地遭到火箭攻击，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）呼吁展开调查，并誓言「向犯案者追究责任」。布林肯在声明中说：「我们对伊拉克库德族自治区今天发生的火箭攻击案感到震怒。」布林肯说，「我已经联系库德族自治区政府总理巴萨尼（Masrour Barzani）讨论这起事件，并承诺支持所有调查与对犯案者究责的行动。」

以美国为首的联军表示，这座空军基地星期一晚遭到数枚火箭攻击，造成一名外国承包商身亡，另有5人受伤，包括一名美军。伊拉克先前接二连三发生这类攻击，这是西方军队或外交设施近两个月来首度遇袭。

美国前总统特朗普执政时，华府曾矢言如果有美国公民在这类火箭攻击中丧命，将立即对伊朗采取报复行动，美国军官指控伊朗支持伊拉克民兵团体发动攻击。

据法新社说，不过，布林肯要求对此展开调查，代表拜登政府的立场与这项政策不同。

据法新社该报道，昨天晚间9时30分左右，一名法新社记者在阿比尔西北部郊外听到数起震耳欲聋的爆炸声响。伊拉克与西方安全部队消息人士告诉法新社，至少有3枚火箭朝阿比尔（Arbil）的机场方向发射。另有两枚火箭击中阿比尔郊外的住宅区。外国部队与国际联手对抗伊斯兰国（Islamic State）时，驻扎在库德族自治区首府阿比尔的机场。

库德族自治区内政部发表声明证实，「有数枚火箭」击中阿比尔，并说安全机构已展开调查，敦促民众待在家中，直到进一步通知。