萨赫勒反恐G5峰会 马克龙促扩大合作

法国总统马克龙出席在乍得举行的萨赫勒五国集团反恐峰会。该会议会期两天，今天结束。峰会合作延伸出萨赫勒五国集团之外，多个阿拉伯国家以及欧洲联盟国家今天加入进萨赫勒反恐以及促进当地经济发展议题。今届会议着重重塑这一地区的反恐合作未来。法国总统马克龙今天表扬萨赫勒五国集团反恐一年以来成绩斐然，但警告圣战分支组织正在该地区死灰复燃。

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萨赫勒五国集团国家元首的峰会于2月15日星期一开幕，16日闭幕。萨赫勒五国集团组建初衷是消除非洲这一地区的恐怖主义。

本次会议决定增派兵力。据乍得总统伊德里斯·德比·伊特诺（IdrissDébyItno）在会上宣布，将派出1200名士兵到马里，尼日尔和布基纳法索之间的“三边界”交界地区，参与圣战分子作斗争。一年前，在上一届法国波城的峰会上，乍得就已经作出派遣士兵的承诺。但是，有几个因素阻止了它们的部署：乍得湖沿岸的圣战分子威胁日增，而且恩贾梅纳（Ndjamena）及其合作伙伴在兵力部署方面一直存在分歧。

毛里塔尼亚总统穆罕默德·乌尔德·加扎万尼（Mohamed Ould El-Ghazaouani）在将轮值主席移交给乍得总统时，对伊迪斯·德比的这一决定表示敬意：“我谨对乍得为支持该地区的和平与安全而继续作出的努力和牺牲表示感谢。

乍得将派出第二支营队加入萨赫勒五国集团的军事力量。

除了乍得增兵，几内亚湾有关国家也还需要动员以增加部队的力量。非洲联盟委员会主席穆萨·法基·马哈马特（Moussa Faki Mahamat）承诺就此开展工作，他说：“我们将继续与执行秘书处协调，不断调动资源并增加萨赫勒五国集团联合部队的人数。 ”

恐怖主义势力泛滥入侵萨赫勒盆地，迫使该地区邻国动员起来。这解释了西非经共体轮值主席，加纳总统纳娜·阿库福·阿多，或苏丹过渡政府副总统出席峰会原因与重要性。

据报道，在首脑会议第二天的议程上，主要聚焦安全问题以及受到恐怖主义威胁的非洲这一地区经济发展。

据乍得总统认为，除打击恐怖分子的军事战略外，我们还必须训练军队，促进恐怖分子隐匿肆虐地区的发展，让国家机制重返。他补充说：“为此，我们需要开发合作伙伴的支持。” 萨赫勒联盟（Sahel Alliance）汇集了25个萨赫勒地区开发项目的捐助者，会议宣布获得了更多援款资源。

法国总统马克龙没有提及法国是否减少在萨赫勒地区的反恐驻军。法国目前在萨赫勒反恐士兵保持在5100人。