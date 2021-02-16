薩赫勒反恐G5峰會 馬克龍促擴大合作

法國總統馬克龍出席在乍得舉行的薩赫勒五國集團反恐峰會。該會議會期兩天，今天結束。峰會合作延伸出薩赫勒五國集團之外，多個阿拉伯國家以及歐洲聯盟國家今天加入進薩赫勒反恐以及促進當地經濟發展議題。今屆會議着重重塑這一地區的反恐合作未來。法國總統馬克龍今天表揚薩赫勒五國集團反恐一年以來成績斐然，但警告聖戰分支組織正在該地區死灰復燃。

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薩赫勒五國集團國家元首的峰會於2月15日星期一開幕，16日閉幕。薩赫勒五國集團組建初衷是消除非洲這一地區的恐怖主義。

本次會議決定增派兵力。據乍得總統伊德里斯·德比·伊特諾（IdrissDébyItno）在會上宣布，將派出1200名士兵到馬里，尼日爾和布基納法索之間的“三邊界”交界地區，參與聖戰分子作鬥爭。一年前，在上一屆法國波城的峰會上，乍得就已經作出派遣士兵的承諾。但是，有幾個因素阻止了它們的部署：乍得湖沿岸的聖戰分子威脅日增，而且恩賈梅納（Ndjamena）及其合作夥伴在兵力部署方面一直存在分歧。

毛里塔尼亞總統穆罕默德·烏爾德·加紮萬尼（Mohamed Ould El-Ghazaouani）在將輪值主席移交給乍得總統時，對伊迪斯·德比的這一決定表示敬意：“我謹對乍得為支持該地區的和平與安全而繼續作出的努力和犧牲表示感謝。

乍得將派出第二支營隊加入薩赫勒五國集團的軍事力量。

除了乍得增兵，幾內亞灣有關國家也還需要動員以增加部隊的力量。非洲聯盟委員會主席穆薩·法基·馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）承諾就此開展工作，他說：“我們將繼續與執行秘書處協調，不斷調動資源並增加薩赫勒五國集團聯合部隊的人數。 ”

恐怖主義勢力泛濫入侵薩赫勒盆地，迫使該地區鄰國動員起來。這解釋了西非經共體輪值主席，加納總統納娜·阿庫福·阿多，或蘇丹過渡政府副總統出席峰會原因與重要性。

據報道，在首腦會議第二天的議程上，主要聚焦安全問題以及受到恐怖主義威脅的非洲這一地區經濟發展。

據乍得總統認為，除打擊恐怖分子的軍事戰略外，我們還必須訓練軍隊，促進恐怖分子隱匿肆虐地區的發展，讓國家機制重返。他補充說：“為此，我們需要開發合作夥伴的支持。” 薩赫勒聯盟（Sahel Alliance）彙集了25個薩赫勒地區開發項目的捐助者，會議宣布獲得了更多援款資源。

法國總統馬克龍沒有提及法國是否減少在薩赫勒地區的反恐駐軍。法國目前在薩赫勒反恐士兵保持在5100人。