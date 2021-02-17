加反对党领袖呼吁因人权顾虑抵制北京冬奥会

继2月2日美国7位共和党参议员在美国会参议院提出议案，敦促华盛顿抵制北京2022年冬季奥运会后，共和党众议员沃尔兹（Mike Waltz）15日也在众议院提出抵制北京冬奥会的议案。他表示，“美国不能埋没良心，让运动员参与由残酷的独裁政权所举办的运动会”。随后，加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）16日亦呼吁，将2022年冬奥会迁出北京。他指出，原因是出于就中国政府对待其穆斯林少数民族等人权问题的顾虑。

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此前，佛罗里达州联邦参议员斯科特(Rick Scott) 等七名共和党参议员提出动议，敦促国际奥委会重新竞标2022年冬奥会，以便它们能够 “由一个承认和尊重人权的国家主办”。声明写道，“中国正在对新疆的维吾尔人进行种族灭绝，限制香港人的人权，并威胁台湾。不应该允许共产中国举办2022年奥运会，同时又经营集中营，侵犯人权，系统性地压迫香港人民”。白宫发言人普萨基（Jen Psaki）曾对此向媒体表示，“我没有任何更新的消息给你，也没有改变我们对北京奥运会的态度。”

共和党众议员沃尔兹（Mike Waltz）15日在众院也提出一项决议，要敦促美国奥委会“提议将2022年冬季奥运会转移到中华人民共和国境外其他地点”，并称如果提议被国际奥委会拒绝， “美国奥委会和其他国家的奥委会应退出2022年冬奥会。”此外，加拿大保守党领袖奥图尔16日在《多伦多星报》发表评论文章表示，“我们必须维护加拿大的价值观，反对在共产中国举办2022年奥运会。我们应该与我们的盟友合作，将奥运会迁移到其他地方。”

奥图尔在这篇题为“决不能让中国举办2022年奥运会”的文章中写道，“加拿大必须呼吁国际奥委会将2022年冬奥会迁出中国。这不是加拿大第一次在世界舞台上发挥领导作用，意味着要冒着风险为人类尊严站台。1985年，在联合国大会外的走廊上，布赖恩·马尔罗尼（Brian Mulroney，加拿大前总理）在他的演讲中加了几句话。这些话被外交部官员删掉了。”奥图尔称，“马尔罗尼走进了大厅，使加拿大站在了历史的正确一边。他揭露了种族隔离的本质。他为此威胁到了英联邦内部的经济关系。他没有追随里根或撒切尔夫人，加拿大最亲密的两个盟友，因为他们当时都不愿意采取同样的立场。此刻，就像那次一样，是加拿大领导力的时刻。正如时任总理马尔罗尼几年后所说的那样。‘支持人类尊严的运动已经不可逆转了’，‘而且必须再次这样做’。”

奥图尔称，“新疆正在发生种族灭绝。中国驻华盛顿大使馆最近在社交媒体上吹嘘正在采取强制绝育措施，甚至把维吾尔族妇女称为‘造婴机器’。中国政府官方代理人的这一可怕言论所依据的假设是，他们反对制造更多的维吾尔族穆斯林儿童。不可能得出其他结论。”他称，“没有人希望运动员付出代价，但我们会对共产党政权在新疆的种族灭绝视而不见，从而玷污这一重要全球活动的价值。我们不会在卢旺达举行奥运会，因为图西人正在被屠杀。斯雷布雷尼察事件后，我们不会在贝尔格莱德举办奥运会，而现在认为我们应该在北京举办奥运会，这绝对是一场闹剧。”他称，“中国正在进行种族灭绝。它在香港建立了一个警察政权。它绑架了两名加拿大人，并将他们扣为人质，在没有任何理由或正当程序的情况下扣留了两年。”

奥图尔称，“我们应该毫不犹豫地指出，一个做这些事情的国家不能将加拿大国旗用于一个为期两周的体育赛事，而这个赛事将被用来在世界舞台上宣传自己。如果我们允许这种情况发生，那么我们的国旗就毫无象征意义。有人会说，我们不应该把政治注入奥运会。或者有人认为，如果全世界都抵制1936年的奥运会，我们就不会从杰西·欧文斯那里受益。美国人在纳粹德国的奥运会上取得的田径比赛胜利，意味着一个黑人登上了领奖台，获得了四枚金牌，与希特勒卑劣的白人至上政策形成了强烈的对比。”他说，“然而，这一重要时刻并没有阻止这些奥运会成为一个不久将开始大规模灭绝欧洲犹太人的政权为期两周的庆祝活动。”

奥图尔称，“也有人会重复老生常谈的一句话：疏远中国只会鼓励更坏的行为。这种要求参与的理由并不是对稳定的世界秩序的某种持久关注。而是对一个拥有十几亿人口的市场的冷酷、坚硬、上瘾。仅此而已。我们是否准备在我们作为一个国家的价值观上挂上 ‘出售 ’的牌子，或者对人类尊严的承认是否应该是不可逆转的？”他说，“最近我们了解到，加拿大运动员在中国被告知哪些话可以说，哪些话不可以说，以免他们成为国家安全部队的目标。1968年，约翰·卡洛斯和托米·史密斯在墨西哥城举起了拳头。如果我们的运动员在奥运会期间在中国的言论已经面临限制，那么2022年，中国政权可能会对那些利用领奖台声援维吾尔族穆斯林的运动员做什么？”

奥图尔称，“加拿大必须采取反对在中国举办2022年奥运会的立场。我们不需要单独这样做。我们应该与我们最亲密的盟友合作，协调努力，将2022年奥运会改地举办。在这样做的时候，我们可以提醒他们，加拿大已经并必须继续发挥作用，尽早为人权和尊严采取立场”。他说，“世界不应该被剥夺2022年奥运会的机会。我们的运动员应该能够参加比赛，打破记录，冲破障碍。他们克服逆境的故事应该被广泛分享。2022年的杰西·欧文斯、约翰·卡洛斯和托米·史密斯应该登上领奖台。这些历史性的、强大的、鼓舞人心的事情必须发生。但不是在中国。”此外，受北京方面制裁的美国前国务卿蓬佩奥16日在接受福克斯新闻采访时呼吁，国际奥委会为明年的冬奥会寻找另一个举办地。