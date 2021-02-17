布林肯受邀参加下周一欧盟外长会议 拟谈对华问题

自布鲁塞尔方面消息，欧盟外交消息人士透露，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)已受邀参加下周一的欧盟27国外长视频会议，但华盛顿目前还没有立即就他是否会参会发表评论。

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据政治新闻网站Politico引述三名欧盟外交官的话说，如果得到确认，布林肯参加欧盟外交事务委员会会议将是他首次与该集团27个成员国的外长们进行此类讨论。其中两名外交官表示，应对中国、俄罗斯、伊朗和土耳其议题将被列入双方的协调议程。美国国务院和欧洲对外行动局都没有立即回应置评请求。

美国总统拜登将在19日召开的慕尼黑安全会议上发表讲话，并出席同日举行的七国集团(G7)领导人视频峰会。美国政府已经呼吁欧盟国家作为美国的盟友，在几个关键的国际问题上进行合作，包括地缘战略和与中国的经济关系问题。此前，欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）10日在参加活动时表示，“随着拜登新政府的上台，在欧洲有一种希望和期望，即有可能......重建一个非常强大的联盟，我称之为美国和欧洲之间的‘新的创始契约’。”然而，中国是一个严峻的挑战，因为美国有理由质疑欧盟对北京采取任何强硬外交手段的胃口。

欧盟在去年年底与北京达成了中欧《全面投资协定》的原则性共识，一些成员国还对拜登呼吁建立反对北京的民主联盟提出了异议。德国总理默克尔和法国总统马克龙一直在强调要捍卫一个更加 “多边”的世界秩序，并称他们正在寻求与中方接触，而不是形成潜在危险的新冷战集团。欧盟也尚未效仿美国就新疆穆斯林少数民族的人权侵犯问题对中方实施制裁。中国还在2020年超越美国成为欧盟最大的贸易伙伴。但根据Politico看到的一份文件显示，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）和欧盟委员会预计将宣布一份新的关于多边主义的联合通讯。

文件称，“我们将与分享我们的价值观和原则的伙伴们紧急合作，在世界各地加强民主体制，打击腐败、专制主义和侵犯人权的行为，并在民主、人权、平等和法治的基础上促进共同的议程”。文件指，“在这方面，美国新政府的到来创造了一个积极的势头，欧盟应抓住一切机会重建欧盟与美国的关系，并保持强有力的联系，例如与英国的联系。”