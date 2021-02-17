布林肯受邀參加下周一歐盟外長會議 擬談對華問題

自布魯塞爾方面消息，歐盟外交消息人士透露，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)已受邀參加下周一的歐盟27國外長視頻會議，但華盛頓目前還沒有立即就他是否會參會發表評論。

廣告 繼續瀏覽後續

據政治新聞網站Politico引述三名歐盟外交官的話說，如果得到確認，布林肯參加歐盟外交事務委員會會議將是他首次與該集團27個成員國的外長們進行此類討論。其中兩名外交官表示，應對中國、俄羅斯、伊朗和土耳其議題將被列入雙方的協調議程。美國國務院和歐洲對外行動局都沒有立即回應置評請求。

美國總統拜登將在19日召開的慕尼黑安全會議上發表講話，並出席同日舉行的七國集團(G7)領導人視頻峰會。美國政府已經呼籲歐盟國家作為美國的盟友，在幾個關鍵的國際問題上進行合作，包括地緣戰略和與中國的經濟關係問題。此前，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）10日在參加活動時表示，“隨着拜登新政府的上台，在歐洲有一種希望和期望，即有可能......重建一個非常強大的聯盟，我稱之為美國和歐洲之間的‘新的創始契約’。”然而，中國是一個嚴峻的挑戰，因為美國有理由質疑歐盟對北京採取任何強硬外交手段的胃口。

歐盟在去年年底與北京達成了中歐《全面投資協定》的原則性共識，一些成員國還對拜登呼籲建立反對北京的民主聯盟提出了異議。德國總理默克爾和法國總統馬克龍一直在強調要捍衛一個更加 “多邊”的世界秩序，並稱他們正在尋求與中方接觸，而不是形成潛在危險的新冷戰集團。歐盟也尚未效仿美國就新疆穆斯林少數民族的人權侵犯問題對中方實施制裁。中國還在2020年超越美國成為歐盟最大的貿易夥伴。但根據Politico看到的一份文件顯示，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）和歐盟委員會預計將宣布一份新的關於多邊主義的聯合公報。

文件稱，“我們將與分享我們的價值觀和原則的夥伴們緊急合作，在世界各地加強民主體制，打擊腐敗、專制主義和侵犯人權的行為，並在民主、人權、平等和法治的基礎上促進共同的議程”。文件指，“在這方面，美國新政府的到來創造了一個積極的勢頭，歐盟應抓住一切機會重建歐盟與美國的關係，並保持強有力的聯繫，例如與英國的聯繫。”